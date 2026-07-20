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Uomini e mezzi del Corpo forestale stanno intervenendo da alcune ore, su un incendio in agro del comune di Iglesias, in località “Riu Marraconi”, sul posto tre elicotteri e un Canadair

Uomini e mezzi del Corpo forestale stanno intervenendo da alcune ore, su un incendio in agro del comune di Iglesias, in località “Riu Marraconi”. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Iglesias. Inizialmente è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo forestale di Iglesias, al quale si sono aggiunti prima un elicottero proveniente dalla base di Pula, poi
il Super Puma di Fenosu, l’elicottero leggero di Fenosu e un Canadair.

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