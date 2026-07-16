Incendi a Domusnovas e Medau Desogus (Carbonia)

Dopo la drammatica giornata di ieri a Carbonia, anche oggi gli incendi stanno creando devastazione nel Sulcis Iglesiente. Il Corpo forestale è intervenuto nella tarda mattinata con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su un incendio in agro del comune di Carbonia, in località Medau Desogus. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Carbonia e si è poi reso necessario anche l’intervento dell’elicottero della base operativa di Pula e dell’elicottero della base operativa di Villasalto.

Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula su un incendio in agro del comune di Domusnovas, in località Pilinga, sotto il coordinamento del D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Iglesias. Sul posto, con le fiamme che si sono estese alla località R. Fenugus, sono intervenuti prima l’elicottero Super Puma della base operativa di Fenosu, poi due Canadair.

Nella foto di copertina l’incendio di Domusnovas