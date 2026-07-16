Il Servizio Trasfusionale della ASL Sulcis Iglesiente diventa polo di reclutamento per la donazione di midollo osseo

La ASL Sulcis Iglesiente compie un nuovo importante passo nella promozione della cultura della donazione: il Centro di Immunoematologia e Medicina trasfusionale è stato individuato come polo di reclutamento per la donazione di midollo osseo. Il Servizio diventa così un punto di riferimento per i cittadini del territorio che intendono avvicinarsi al percorso per diventare potenziali donatori iscritti al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), con la possibilità di accedere direttamente presso le sedi di Carbonia e Iglesias.

L’adesione al programma è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni, una fascia d’età fondamentale per ampliare la rete dei donatori disponibili e aumentare le possibilità di trovare un donatore compatibile per i pazienti affetti da gravi patologie.

Per promuovere questa importante opportunità e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni, la ASL Sulcis Iglesiente è presente nell’ambito del torneo di basket Overtime 3v3, in programma dal 13 al 19 luglio 2026 in Piazza Roma, a Carbonia.

Questa sera si svolgerà una partita amichevole durante la quale sarà allestito un punto informativo della ASL. Medici e operatori del Servizio Trasfusionale saranno a disposizione dei cittadini per illustrare il valore della donazione di midollo osseo, spiegare le modalità di adesione e fornire informazioni sui requisiti necessari per diventare potenziali donatori.

Un’iniziativa che unisce sport, salute e solidarietà, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza che un gesto semplice può rappresentare una concreta possibilità di cura e una nuova speranza per chi è affetto da gravi patologie.