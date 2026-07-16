Giulia Scano dell’Istituto Ferraris di Iglesias ha conquistato la borsa di studio dedicata ad Anna Maria Casali per frequentare ALMA

Anche quest’anno è stata assegnata la Borsa di studio “Anna Maria Casali”, un’iniziativa che coniuga memoria, merito, formazione e territorio, destinata a sostenere il percorso professionale del più meritevole tra gli studenti neodiplomati del corso Sala e Vendita dell’Istituto Professionale Alberghiero Ferraris di Iglesias.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento per l’edizione 2026 è Giulia Scano, giovane promessa che si è distinta per impegno, determinazione e passione per il mondo dell’ospitalità. A lei andrà un assegno che le permetterà di iscriversi al Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, prestigioso centro di formazione d’eccellenza con sede nella Reggia di Colorno, alle porte di Parma, punto di riferimento internazionale per chi aspira a una carriera nel mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza.

La cerimonia di consegna si è svolta nella suggestiva cornice del Mama Beach di Pittulongu (Olbia), alla presenza dei promotori della borsa di studio, Luca e Alessandra Quilichini, figli di Anna Maria Casali, del prof. Francesco Mannu in rappresentanza dell’Istituto Ferraris e di Roberto Giaquinto, Education Advisor di ALMA per il centro-sud e le isole. Un momento carico di emozione, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e pratico di un premio che rappresenta un investimento concreto nel futuro dei giovani sardi.

La borsa di studio nasce dalla volontà di Anna Maria Casali, operatrice turistica romagnola che in Sardegna trovò amore, ispirazione e successo. Dopo essersi trasferita in Gallura, diede vita a numerose attività nel settore del turismo e del divertimento, tra cui il celebre Aquadream di Baja Sardinia, divenuto negli anni uno dei simboli dell’accoglienza turistica della zona. Ma il suo legame con l’isola non si è limitato al lavoro: Anna Maria fu una donna profondamente legata alla cultura dell’ospitalità, e nel suo percorso maturò il desiderio di restituire alla Sardegna un’opportunità di crescita per i giovani, sostenendo chi desiderava intraprendere una carriera nell’ambito dell’hotellerie e della ristorazione.

Alla sua scomparsa, i figli hanno raccolto il testimone morale della madre, dando vita a una collaborazione con ALMA, riconosciuta come una delle migliori scuole al mondo nel campo dell’enogastronomia, per istituire una borsa di studio capace di diventare un appuntamento annuale e un punto di riferimento per i giovani talenti sardi.

«Siamo orgogliosi di promuovere iniziative che coniugano formazione d’eccellenza, merito e valorizzazione del territorio – ha dichiarato Matteo Berti, direttore didattico di ALMA -. La Sardegna è da sempre terra di accoglienza, e accompagnare i suoi giovani verso un futuro professionale di qualità, mettendo a loro disposizione competenze e percorsi internazionali, rappresenta perfettamente lo spirito della nostra scuola. Sostenere il talento locale e trasformarlo in professione è una responsabilità che accogliamo con grande entusiasmo.»

Il legame tra la formazione professionale e il turismo di qualità trova in questa borsa di studio un esempio virtuoso: premiare i migliori studenti, offrendo loro accesso a percorsi formativi di alto livello, significa rafforzare la rete dell’accoglienza in Sardegna, investendo su risorse umane capaci e motivate, pronte a restituire al territorio competenze nuove, attenzione al dettaglio e spirito di servizio.

In un’epoca in cui il settore dell’ospitalità è in continua evoluzione, iniziative come questa rappresentano un segnale importante: costruire ponti tra scuola, impresa e territorio, alimentare la cultura dell’eccellenza e del lavoro ben fatto, dare un senso concreto al concetto di investimento sul capitale umano.

Con la sua terza edizione, la Borsa di studio “Anna Maria Casali” si conferma non solo come un riconoscimento alla memoria e al talento, ma come un progetto di lungo periodo, radicato nei valori dell’ospitalità, della formazione e dell’amore per la Sardegna.