Questa sera, al Girotonno, la finalissima del World Tuna competition, tra gli chef di Spagna e Perù

Spagna e Perù sono i due paesi che questa sera si sfideranno nella finalissima del World Tuna Competition, fulcro del Girotonno, la kermesse gastronomica internazionale in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte, nell’isola di San Pietro, nel sud-ovest della Sardegna. A contendersi il titolo, dopo i giudizi espressi dalla giuria popolare e da quella tecnica, guidata da Roberto Giacobbo, saranno gli chef spagnoli Abel Criado Peliz e María Busta Rosales, con il piatto “Da Nord a Sud, tour della penisola iberica” e i peruviani Raul Natividad Grados e Yuri Alor Ocon, con la ricetta “Tiradito di tonno”. In semifinale le due squadre hanno superato rispettivamente gli chef Mustapha Hajbi e Zahira Fenouri (Marocco) e Takashi Kido, Shaoyang Zhou e Timothy Punzalan (Giappone)

La finalissima si svolgerà a partire dalle 20.00 nel palco allestito in Corso Battellieri.

Al fianco degli chef in gara e per il servizio in sala grande il contributo fornito dai ragazzi e le ragazze dell’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Alberto Azuni di Cagliari, accompagnati dai docenti Benedetta Loddo, Claudia Russo e Fabrizio Uda e dagli studenti dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Galileo Ferraris Di Iglesias, accompagnati dai docenti Luigi Belvedere, Pasquale Franzese, Rossella Deidda, Giacomo Bachis, Francesco Mannu e dalla vice preside Elisabetta Medde.

Durante la serata, ieri, il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità tabarchina, è salito sul palco per esprimere ancora una volta, e con forza, il proprio sostegno a Francesco Arcuri, il padre di Daniel, il bambino al centro di una lunga e dolorosa battaglia legale che vede contrapposti due genitori e due Paesi, Italia e Spagna. «L’intera comunità lo attende con il cuore aperto, pronta a riabbracciarlo. Carloforte è la sua casa, dove è cresciuto circondato dall’affetto di una comunità che si stringe attorno a lui e al suo papà. Non possiamo restare in silenzio: è fondamentale che le istituzioni, ai più alti livelli, si attivino affinché Daniel – ha dichiarato il primo cittadino – possa finalmente tornare tra le braccia di chi lo ama. Ci appelliamo alla sensibilità di tutti coloro che possono fare la differenza in questa vicenda affinché si acceleri il suo ritorno.»

Domani, lunedì 2 giugno, l’ultima delle quattro giornate dedicate alla cultura millenaria di tonni e tonnare che qui si esprime in una plurisecolare tradizione di pesca. L’antica e caratteristica cittadina tabarchina, rotta privilegiata del “corridore dei mari”, sarà quindi nuovamente il palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare.