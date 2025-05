A Nora l’evento conclusivo dell’UK ITT, il 4 giugno, direttamente dalla Gran Bretagna

La Sardegna più autentica, le bellezze archeologiche di Nora, il cibo della tradizione e le eccellenze enogastronomiche isolane. Tutto questo e molto altro sarà il menù di un evento straordinario, con numeri da capogiro e senza precedenti in Sardegna. Al Chia Laguna, dal 2 al 4 giugno si terrà infatti l’evento conclusivo dell’UK ITT, grazie alla prestigiosa sinergia con l’Ente Nazionale del Turismo Italiano (ENIT) e la sua sede nel Regno Unito (ENIT UK), la Fondazione Pula Cultura in collaborazione con il comune di Pula hanno siglato un accordo storico per ospitare appunto l’attesissimo evento conclusivo di UK ITT.

Per la prima volta nella sua storia, questo evento esclusivo – che negli anni passati ha trovato casa in alcune tra le più iconiche e affascinanti destinazioni del mondo – approda in Sardegna, dando così all’isola un’occasione irripetibile per raccontarsi e mostrarsi in tutto il suo splendore.

La chiusura dell’evento si svolgerà in un luogo carico di storia e magia: l’antica città di Nora. Qui, 300 stakeholder britannici tra i più influenti e seguiti nel panorama turistico, parteciperanno a un tour esclusivo che li guiderà alla scoperta della Laguna di Nora e dell’area archeologica di Nora. Le loro parole, le immagini e i racconti ispireranno migliaia di lettori e viaggiatori nel mondo a scegliere la Sardegna come prossima meta da sogno.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, una raffinata degustazione di eccellenze enogastronomiche locali offerta dal ristorante Fradis Minoris, che permetterà agli ospiti di avere un assaggio della cultura sarda più autentica, regalando loro un viaggio sensoriale tra sapori, profumi e tradizioni e ovviamente archeologia.

Consapevole del valore strategico e del potenziale impatto mediatico dell’iniziativa, la Laguna di Nora ha scelto di sostenere con entusiasmo l’evento, contribuendo in modo sostanziale alla sua realizzazione grazie al supporto della consulente per il turismo internazionale che ha lavorato a stretto contatto con la Fondazione, Ilenia Cocco.

Sarà un momento storico: per la prima volta, Nora e la Laguna di Nora si presenteranno unite al mondo della stampa locale e internazionale, pronte a raccontare la loro bellezza, la loro unicità e la loro visione. Un’occasione unica per proiettare il territorio sulla scena globale e attrarre nuovi flussi di turismo, chiaramente di qualità.