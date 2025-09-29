30 September, 2025
Un incendio boschivo si è sviluppato oggi nelle campagne di Siliqua, in località "Unnena"
Incendi

Un incendio boschivo si è sviluppato oggi nelle campagne di Siliqua, in località “Unnena”

Un incendio boschivo si è sviluppato oggi nelle campagne di Siliqua, in località “Unnena”. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Siliqua, coadiuvati dal personale a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base CFVA di Pula.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Iglesias, tre squadre Agenzia Forestas, una “centro urbano Siliqua” e due del cantiere Monte Agruxiau di Iglesias. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo regionale si sono concluse alle ore 14.17.

