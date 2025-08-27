Un vastissimo incendio si è sviluppato in piena notte nelle campagne di Santadi, sul posto operano due elicotteri, il Superpuma e un Canadair

Un vastissimo incendio si è sviluppato in piena notte nelle campagne di Santadi, in località Riu Rigau. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Marganai e Pula, il supporto del Superpuma decollato da Fenosu e del Canadair giunto da Olbia.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Santadi. Per sicurezza è stata chiusa la strada statale 293 in direzione Giba.