27 August, 2025
Musica

Verso la conclusione il 16° ARTango&Jazz Festival

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, si avvia alla conclusione la 16ª edizione di ARTango&Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

A partire dal 28 agosto e fino al 30, arricchirà la 16ª edizione della rassegna concertistica una nuova produzione Anton Stadler, in anteprima assoluta lo spettacolo “Tango meets Jazz”, con il sassofonista Federico Mondelci, uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, il bandoneonista, compositore e direttore artistico del Festival Fabio Furia, il vibrafono, musicista e compositore Giacomo Riggi, il talentuoso pianista Marco Schirru e con la straordinaria partecipazione del quintetto d’archi Anton Stadler, composto da Gianmaria Melis (primo violino), Lucio Filippo Casti (secondo violino), Salvatore Rea (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Sandro Fontoni (contrabbasso).

Lo spettacolo andrà in scena nei comuni di Gonnesa (28 agosto, Nuraghe Seruci, già Sold out), Sarroch (29 agosto, Parco di Villa Siotto già Sold Out) e Narcao (30 agosto, Piazza Europa). I primi due appuntamenti del trittico hanno fatto registrare il Sold out. I tre spettacoli avranno inizio alle 21.30.

In occasione del concerto del 28 agosto, al termine dello stesso, il pubblico è invitato alla degustazione enogastronomica in collaborazione con la Cantina Aru.

Il sipario sulla sedicesima edizione di ARTango&Jazz Festival calerà invece, domenica 7 settembre con un evento originalissimo e straordinario. Ad Iglesias, presso la Miniera di San Giovanni (Piazzale d’ingresso grotta Santa Barbara), alle ore 21.00 andrà in scena il concerto “Dreaming Buenos Aires”, con l’Orchestra Tipica di Tango composta dal bandoneonista Fabio Furia e gli allievi dell’Orchestra Tipica di Tango del Conservatorio di Cagliari.

 

