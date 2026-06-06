6 June, 2026
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Cala il sipario sulla rassegna “I Concerti di Primavera” firmata dall’associazione Anton Stadler ETS

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, si avviano alla conclusione “I Concerti di Primavera”, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler ETS sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia.

«Anche questa edizione de “I Concerti di Primavera” ha confermato il forte interesse del pubblico per una proposta musicale di qualità, capace di coniugare eccellenza artistica e valorizzazione del territorio. Siamo soddisfatti del percorso intrapreso e guardiamo con entusiasmo ai prossimi appuntamenti che caratterizzeranno la stagione culturale dell’Associazione Anton Stadler ETS, dai Tramonti di Porto Flavia ad ArTango & Jazz Festival, fino al Festival Internazionale di Musica da Camera», ha affermato il direttore artistico della rassegna concertistica Fabio Furia.

Il sipario sulla rassegna concertistica dei Concerti di Primavera calerà domenica 7 giugno al Teatro Electra (ore 19:30) con il concerto “Virtuoso”, del Carles & Sofia Piano Duo, formato dai “re del pianoforte a quattro mani”, Carles Lama e Sofia Cabruja, grazie alla loro straordinaria intesa artistica, alla brillantezza tecnica e a un’eleganza sonora che li ha resi uno dei duo pianistici più riconosciuti al mondo.

Il programma metterà in luce le abilità virtuosistiche degli interpreti, spaziando tra le musiche di Rossini, Puccini, Verdi, Bellini, Čajkovskij, Saint-Saëns e Ravel, in un viaggio musicale che attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico e sinfonico internazionale.

Gli eventi organizzati dall’Associazione Anton Stadler ETS non finiscono qui, ma ritornano nella stagione estiva con i Tramonti di Porto Flavia in programma dal 19 luglio al 9 agosto e con Artango&Jazz Festival dal 4 agosto al 5 settembre, in attesa del tradizionale appuntamento autunnale con il Festival Internazionale di Musica da Camera.

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