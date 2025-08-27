27 August, 2025
Home
Politica

“Unità, Lavoro, Pace”, due giornate di politica, cultura e arte il 29 e 30 agosto a Gonnesa

140Views

“Unità, Lavoro, Pace” è l’evento di due giorni che la Federazione Sulcis Iglesiente del Partito Comunista Italiano organizzerà per il 29 e 30 agosto, a Gonnesa, presso il Parco comunale S’Olivariu. L’evento proporrà una riflessione su alcune tematiche particolarmente rilevanti in questa fase storica.
A partire dalla parola Unità, che richiama i valori di lotta del mondo del lavoro e della classe lavoratrice per un’alternativa di società, oltre che nome di quel giornale che fu l’”Unità” fondata da Antonio Gramsci, segretario generale del Partito Comunista d’Italia, proseguendo fino al tema della Pace e della Scuola, verrà dato un contributo di riflessione assieme a tante personalità, associazioni ed esponenti di diverse organizzazioni politiche e a mantenere così vivo il dibattito politico e culturale sui temi proposti.
Non mancherà una forte attenzione per la situazione in Palestina, soprattutto a Gaza, con la partecipazione e l’intervento di rappresentanti della Comunità Palestinese Sarda.
Sarà presente il segretario nazionale del PCI, Mauro Alboresi, il quale interverrà sabato 30 alle 19.30.

