Il primo derby stagionale, tra Carbonia e Iglesias, valido per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà al Comunale di Narcao

Il primo derby stagionale, tra Carbonia e Iglesias, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza regionale, si giocherà al Comunale di Narcao domenica 31 agosto, con inizio alle ore 17.00. Da giovedì 21 agosto la squadra di Graziano Mannu si sta allenando sul terreno di gioco messo a disposizione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Cani con il sostegno dell’assessore dello Sport Simone Valleri, dopo aver svolto la prima parte della preparazione al Comunale di Calasetta, in attesa del ritorno al Comunale “Carlo Zoboli”, dove sono in corso i lavori per la sistemazione della tribuna e del terreno di gioco.

Questo pomeriggio Graziano Mannu ha guidato l’allenamento con tutti i calciatori a disposizione in un clima sereno, presenti anche il direttore sportivo Sebastian Puddu e il direttore generale Checco Fele.