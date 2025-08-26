27 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportIl primo derby stagionale, tra Carbonia e Iglesias, valido per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà al Comunale di Narcao
Sport

Il primo derby stagionale, tra Carbonia e Iglesias, valido per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà al Comunale di Narcao

0
726Views

Il primo derby stagionale, tra Carbonia e Iglesias, valido per gli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza regionale, si giocherà al Comunale di Narcao domenica 31 agosto, con inizio alle ore 17.00. Da giovedì 21 agosto la squadra di Graziano Mannu si sta allenando sul terreno di gioco messo a disposizione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Cani con il sostegno dell’assessore dello Sport Simone Valleri, dopo aver svolto la prima parte della preparazione al Comunale di Calasetta, in attesa del ritorno al Comunale “Carlo Zoboli”, dove sono in corso i lavori per la sistemazione della tribuna e del terreno di gioco.

Questo pomeriggio Graziano Mannu ha guidato l’allenamento con tutti i calciatori a disposizione in un clima sereno, presenti anche il direttore sportivo Sebastian Puddu e il direttore generale Checco Fele.

 

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Questa sera, al Vill

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
L’Iglesias con
Sport
Il Carbonia ha super
Sport
Seconda amichevole p
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY