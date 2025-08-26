Questa sera, al Villaggio Normann (Gonnesa), Giuliana Sgrena presenta il suo ultimo libro “Me la sono andata a cercare. Diario di una reporter di guerra”

Questa sera martedì 26 agosto, alle ore 21.00, nel cuore di Villaggio Normann a Gonnesa, Giuliana Sgrena presenta il suo ultimo libro “Me la sono andata a cercare. Diario di una reporter di guerra” (Laterza).

Un racconto intenso e ricco di dettagli che ripercorre vent’anni di carriera di Giuliana Sgrena come inviata di guerra, testimone diretta di conflitti e trasformazioni geopolitiche, sempre guidata dall’impegno per un’informazione libera e indipendente, anche a costo di grandi rischi personali.

L’evento è parte di Connessioni Festival delle Idee 2025 di Argonautilus per il comune di Gonnesa e rientra negli eventi dell’Estate a Normann 2025.

L’associazione Villaggio Normann che collabora alla realizzazione dell’incontro, è diventata per il nostro territorio simbolo di resilienza e resistenza: un luogo restituito alla fruizione culturale e collettiva, che fa da cornice ideale per questo incontro di grande spessore, emotivo e di contenuti.

Giuliana Sgrena incontrerà i lettori anche domani, mercoledì 27 agosto, a Quarti Sant’Elena, con il Festival Chiavi di Volta – Estate 2025, promosso dal comune di Quartu, sempre alle ore 21.00.