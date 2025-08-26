26 August, 2025
Giovedì 4 settembre il comune di Teulada intitolerà la Comunità per anziani all’ex sindaco Gianni Albai e la sala consiliare all’ex amministratore Mario Paderas

Giovedì 4 settembre il comune di Teulada intitolerà la Comunità integrata polivalente per anziani all’ex sindaco Gianni Albai e la sala consiliare all’ex amministratore Mario Paderas. Gianni Albai è stato sindaco del comune di Teulada dal 2005 al 2012. Mario Paderas è stato amministratore del comune di Teulada per ben 40 anni, dal 1955 al 1995, e assessore del Patrimonio nel Comprensorio di Sant’Antioco. Gianni Albai è morto il 14 novembre 2012, stroncato da un male incurabile, all’età di soli 59 anni; Mario Paderas è morto nel 2019.

La prima cerimonia si terrà alle ore 18.00, presso la Comunità integrata polivalente per anziani del comune di Teulada, in via Dante 36, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale nr. 115 del 16.09.2024; la seconda cerimonia si terrà alle 19.00, presso il Municipio del comune di Teulada, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale nr. 71 del 25.06.2024.

