26 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportLa Guardia Costiera di Portoscuso ha emesso l’ordinanza di sicurezza della navigazione per lo svolgimento del “World Aquatics High Diving World Cup – Porto Flavia 2025, hosted by Marmeeting”
Sport

La Guardia Costiera di Portoscuso ha emesso l’ordinanza di sicurezza della navigazione per lo svolgimento del “World Aquatics High Diving World Cup – Porto Flavia 2025, hosted by Marmeeting”

0
292Views

In occasione della tappa finale della World Aquatics High Diving World Cup 2025, in programma a Porto Flavia dal 28 al 31 agosto, la Guardia Costiera di Portoscuso ha emanato l’ordinanza n. 31 in data 24 agosto 2025, volta a disciplinare la navigazione e l’utilizzo delle aree di mare interessate, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione.

A partire dal 28 agosto e negli orari indicati nell’ordinanza, nello specchio acqueo prospiciente il compendio minerario di Porto Flavia sarà posizionato il campo di gara, delimitato da boe rosse e circondato da un’area di sicurezza segnalata con boe gialle. All’interno di tali spazi sarà vietato navigare, ancorare, sostare o svolgere attività connesse ai pubblici usi del mare, con esclusione degli atleti partecipanti e dei mezzi degli organizzatori e delle Autorità preposte alla vigilanza.

Gli spettatori in mare potranno assistere alla competizione mantenendosi a una distanza di 30 metri dal perimetro del campo di gara.

La Guardia Costiera di Portoscuso raccomanda a tutti i naviganti la puntuale osservanza delle disposizioni emanate e la massima prudenza durante la navigazione in prossimità dell’area dell’evento.

L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale della Guardia Costiera di Portoscuso.

FOLLOW US ON:
Kassama Sariang gioc
Giovedì 4 settembre

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Kassama Sariang gioc
Sport
A Vallermosa sta nas
Sport
L’Iglesias con
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY