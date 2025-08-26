La Guardia Costiera di Portoscuso ha emesso l’ordinanza di sicurezza della navigazione per lo svolgimento del “World Aquatics High Diving World Cup – Porto Flavia 2025, hosted by Marmeeting”

In occasione della tappa finale della World Aquatics High Diving World Cup 2025, in programma a Porto Flavia dal 28 al 31 agosto, la Guardia Costiera di Portoscuso ha emanato l’ordinanza n. 31 in data 24 agosto 2025, volta a disciplinare la navigazione e l’utilizzo delle aree di mare interessate, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione.

A partire dal 28 agosto e negli orari indicati nell’ordinanza, nello specchio acqueo prospiciente il compendio minerario di Porto Flavia sarà posizionato il campo di gara, delimitato da boe rosse e circondato da un’area di sicurezza segnalata con boe gialle. All’interno di tali spazi sarà vietato navigare, ancorare, sostare o svolgere attività connesse ai pubblici usi del mare, con esclusione degli atleti partecipanti e dei mezzi degli organizzatori e delle Autorità preposte alla vigilanza.

Gli spettatori in mare potranno assistere alla competizione mantenendosi a una distanza di 30 metri dal perimetro del campo di gara.

La Guardia Costiera di Portoscuso raccomanda a tutti i naviganti la puntuale osservanza delle disposizioni emanate e la massima prudenza durante la navigazione in prossimità dell’area dell’evento.