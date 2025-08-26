Kassama Sariang giocherà nello Sterparo (girone B Eccellenza regionale Lazio)

Lo Sterparo Calcio ha ufficializzato il tesseramento di Kassama Sariang, attaccante gambiano classe 1999, reduce da un percorso ricco di esperienze e gol tra Serie D ed Eccellenza regionale in Sardegna. L’operazione è stata curata dalla GC Sport Consultants, che ha favorito l’approdo del giocatore nel club laziale, militante nel girone B del campionato di Eccellenza regionale.

La stagione migliore l’ha vissuta nel campionato di Eccellenza al Carbonia (dove approdò proveniente dal Budoni), contribuendo con 12 reti in 18 presenze, alla promozione in serie D e alla conquista della Coppa Italia. Ha giocato poi all’Arzachena in Serie D, e ancora con Villacidrese, Iglesias, Villasimius e Calangianus.