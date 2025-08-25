26 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportA Vallermosa sta nascendo un nuovo Cagliari Club
Sport

A Vallermosa sta nascendo un nuovo Cagliari Club

0
379Views
Un Cagliari Club a Vallermosa, come già accadde nel 1989, quando il paese contava 250 iscritti al suo gruppo di tifosi rossoblù. Oggi quell’esperienza, rimasta nel ricordo di molti, potrebbe rivivere su iniziativa di “VallermosAttiva”, progetto di cittadinanza attiva ideato dal giornalista Alberto Garau, che invita gli appassionati vallermosesi a manifestare il proprio interesse per la ricostituzione del club.
L’iniziativa vuole riportare in paese lo spirito di aggregazione che, oltre trent’anni fa, aveva trasformato Vallermosa in una piccola roccaforte rossoblù. L’obiettivo è creare un nuovo spazio in cui i sostenitori possano incontrarsi, seguire insieme le partite, organizzare trasferte e rafforzare il senso di appartenenza alla squadra e alla comunità locale.
Nei prossimi giorni verrà organizzato un primo incontro: in quell’occasione saranno illustrate le procedure per la costituzione ufficiale del club e si procederà alla nomina del presidente.
«Il progettospiega Alberto Garauvuole andare oltre la passione calcistica: il Cagliari Club può diventare un’occasione di socialità e partecipazione attiva, capace di unire le persone e creare nuove opportunità di collaborazione per Vallermosa.»
Un ritorno al passato, dunque, con lo sguardo rivolto al futuro: ridare vita a un Cagliari Club che alla fine degli anni ’80 seppe coinvolgere centinaia di cittadini e colorare di rossoblù il paese.
Nella foto di copertina Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Calcio
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Guspini è tutto p

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Tre goal del Cagliar
Sport
Inter-Cagliari alle
Sport
Alle 15.00 il Caglia
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY