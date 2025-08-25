A Vallermosa sta nascendo un nuovo Cagliari Club

Un Cagliari Club a Vallermosa, come già accadde nel 1989, quando il paese contava 250 iscritti al suo gruppo di tifosi rossoblù. Oggi quell’esperienza, rimasta nel ricordo di molti, potrebbe rivivere su iniziativa di “VallermosAttiva”, progetto di cittadinanza attiva ideato dal giornalista Alberto Garau, che invita gli appassionati vallermosesi a manifestare il proprio interesse per la ricostituzione del club.

L’iniziativa vuole riportare in paese lo spirito di aggregazione che, oltre trent’anni fa, aveva trasformato Vallermosa in una piccola roccaforte rossoblù. L’obiettivo è creare un nuovo spazio in cui i sostenitori possano incontrarsi, seguire insieme le partite, organizzare trasferte e rafforzare il senso di appartenenza alla squadra e alla comunità locale.

Nei prossimi giorni verrà organizzato un primo incontro: in quell’occasione saranno illustrate le procedure per la costituzione ufficiale del club e si procederà alla nomina del presidente.

«Il progetto – spiega Alberto Garau – vuole andare oltre la passione calcistica: il Cagliari Club può diventare un’occasione di socialità e partecipazione attiva, capace di unire le persone e creare nuove opportunità di collaborazione per Vallermosa.»

Un ritorno al passato, dunque, con lo sguardo rivolto al futuro: ridare vita a un Cagliari Club che alla fine degli anni ’80 seppe coinvolgere centinaia di cittadini e colorare di rossoblù il paese.

Nella foto di copertina Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Calcio