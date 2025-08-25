Guspini è tutto pronto per ospitare la XIII edizione del Festival Bimbi a Bordo

Il Festival della letteratura Bimbi a Bordo, organizzato dall’associazione di promozione culturale InCoro, torna a incantare Guspini, aprendo un nuovo capitolo dopo le due fortunate edizioni svolte a Montevecchio. Dal 27 al 31 agosto, il paese del medio campidano si trasformerà in un vivace palcoscenico per 88 iniziative con 40 ospiti che in 19 spazi daranno vita a narrazioni, laboratori, incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali e lectio magistralis, tutti incentrati sul tema Alberi e foglie: l’immaginario della natura nel divenire della vita. «Ogni primavera la natura si risveglia e ci ricorda che la vita continua a sbocciare anche in mezzo alle difficoltà del mondo. Gli alberi e le loro foglie sono un simbolo potente di questa rinascita – spiegano i due direttori scientifici Martino Negri (docente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, esperto di letteratura per l’infanzia e della didattica della letteratura) e Francesco Cappa (professore associato di Pedagogia Generale e Sociale, docente di metodologia della ricerca pedagogica all’Università degli Studi Milano – Bicocca) -. Le foglie, con le loro venature, ci mostrano come la vita scorre e cambia continuamente, un po’ come il nostro stesso cammino. Ci ricordano che tutto si trasforma, proprio come le stagioni che si susseguono. I bambini riescono a cogliere questa meraviglia della natura in modo spontaneo. Basta guardarli mentre si incantano davanti a una foglia, un sasso o un insetto. Questa loro capacità di stupirsi e di osservare i dettagli è proprio ciò che il festival vuole celebrare e stimolare.»

Un programma denso e variegato attende famiglie e bambini, promettendo un’esperienza indimenticabile di divertimento, apprendimento e riflessione. Il festival, in programma dal 29 al 31 agosto, avrà due anteprime il 27 e il 28 agosto.

Mercoledì 27 si alza il sipario in Piazza Sa Mitza di Santa Maria con una serata cinematografica sotto le stelle: alle 21.30, la proiezione di Lorax – Il guardiano della foresta film in 3D del 2012 diretto da Chris Renaud e Kyle Balda e prodotto da Illumination Entertainment, offrirà un inizio magico e a tema ambientale, perfetto per coinvolgere grandi e piccini.

La giornata di giovedì 28 in Piazza XX Settembre sarà dedicata a un importante momento di solidarietà e riflessione. Alle 21.30, l’evento Bimbi a Bordo per i bambini di Gaza presenterà Con due piedi, vergogna e speranza. Il mormorio dei poeti nel frastuono con Bruno Tognolini e GazaWeb gli Alberi della rete con Manolo Luppichini per ACS ong, in collaborazione con il festival Settembre dei Poeti. Un’occasione per unire l’intrattenimento a un messaggio di pace e consapevolezza.

Il festival entra nel vivo venerdì 29 agosto in Piazza XX Settembre, sempre alle 21.30. La serata inaugurale si aprirà con una vivace parata musicale in compagnia di Cambas Flowers e dei Royal Ostrica, seguita dallo spettacolo di narrazione Stardust, curato da Alessia Canducci con le musiche di Federico Squassabia.

Il weekend, sabato 30 e domenica 31 agosto, è il cuore pulsante del festival, con un’esplosione di attività distribuite in numerosi spazi tematici e per fasce d’età, disseminati tra le vie e le piazze di Guspini, come la Cantina Case Corte, il Giardino Ex Omni, Piazzetta via Torino, Piazza Sa Mitza, Boschetto Via Paolo Borsellino, Gazebo Via Caprera, Salone Case a Corte, Largo Montevideo, Cortile Via Caprera, Nuova Piazzetta Casa Fanari e Cortile Casa Fanari.

Sabato 30 agosto si apre con proposte per adulti e formazione, come la lectio magistralis Alberi e foglie con i due direttori scientifici Martino Negri e Francesco Cappa e l’incontro Eden: fare scuola con le piante con Beate Weyland e Monia Satta. Per le future mamme, L’albero della vita con Francesca Romana Motzo. I più piccoli avranno l’imbarazzo della scelta: Parole di foglie, canzoni d’alberi per i piccoli da 0 a 3 anni, Un bosco di fiabe per quelli che hanno dai 6 anni in su, La voce segreta delle foglie e degli alberi (3-5 anni) e C’era una forma con Ilaria Tontardini. Non mancheranno narrazioni come Storie tra gli alberi. Io sono foglia con Angelo Mozzillo e laboratori di illustrazione come Terra tra le mani e Foglie per volare. Particolarmente interessanti Diviso tre. L’atto d’accusa degli insetti e Semi geniali a cura di Cruschiform. Il pomeriggio ripropone alcune attività e ne introduce di nuove, come Voci dal bosco stregato, Io sono albero laboratorio di scrittura per 11-16 anni con Gabriele Clima ed Erbario di ricordi selvatici. La giornata culminerà con lo spettacolo Il respiro del vento della compagnia cagliaritana Cada Die Teatro con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi.

Domenica 31 agosto replica alcune delle apprezzate attività del sabato, come L’albero della vita dedicato alla gravidanza e La voce segreta delle foglie e degli alberi (0-3 anni). Nuovi appuntamenti includono Gli albi illustrati come strumenti di esplorazione e osservazione della natura con Gioia Marchegiani, Filemone e Bauci laboratorio di scrittura e illustrazione e C’era una volta e ancora ci sarà con Johanna Schaible. Per i più grandi, Scultura mobile botanica e I sono albero, laboratorio di scrittura. Il pomeriggio prosegue con laboratori di scrittura e illustrazione, narrazioni musicali e incontri sulla natura, culminando con la Festa finale Bimbi a Bordo 2025 con la SeuinStreet Band che chiuderà in allegria questa edizione.