Il Festival Tuttestorie fa tappa a Carbonia

Compie vent’anni il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazze e Ragazzi, ideato e organizzato dalla Libreria Tuttestorie con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini. Dal 1 al 5 ottobre 2025 all’EXMA di Cagliari e in altri spazi cittadini, e dal 30 settembre al 6 ottobre in diversi comuni dell’isola . tra cui Carbonia, Isili, Gonnesa, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius e Villanovaforru – il festival celebra questo importante traguardo con l’edizione intitolata “inVENTario. Racconti, visioni e libri per mettere tutto a posto e niente in ordine”.

A Carbonia, la manifestazione si svolgerà dal 30 settembre al 6 ottobre, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, che comprende i comuni di Carbonia, Calasetta, Carloforte, Domusnovas, Giba, Gonnesa, Masainas, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio e con il C.S.C. Società Umanitaria di Carbonia.

La Biblioteca Comunale sarà il cuore degli incontri, che vedranno protagonisti autori e illustratori di rilievo come Bruno Tognolini, Marco Viale, Nicoletta Gramantieri, Giuliana Facchini, Marianna Coppo, Samanta K. Milton Knowles, Guido Sgardoli, Ilaria Mancini, Irene Penazzi, Cristiana Pezzetta, Luca Tortolini, Mauro Scarpa, Federica Buglioni, Letizia Iannaccone e Matilde Tacchini. Oltre agli incontri con gli autori, a cura della Cooperativa Progetto S.C.I.L.A., sono in programma laboratori, attività, mostre e allestimenti realizzati in collaborazione con il Sistema Museale Carbonia, la Cooperativa Lilith, l’Istituto Gramsci Amaldi, l’Associazione Gio CònDà, il Consorzio Sistema Museo e l’Associazione Lughené.

Il calendario si aprirà il 30 settembre con gli incontri dedicati alle scuole: Bruno Tognolini presenterà Da A di Anello a R di Rabbia per i più grandi, Marco Viale porterà i piccoli lettori alla scoperta di Carlo, oggetti smarriti e Nicoletta Gramantieri proporrà Mal di nebbia agli studenti della secondaria.

L’1 ottobre sarà la volta di Giuliana Facchini con La mia vita imprevista, Marianna Coppo con Pesce e granchio e Samanta K. Milton Knowles con Else-Marie e i suoi piccoli papà.

Il 2 ottobre toccherà a Guido Sgardoli (Detour), Ilaria Mancini (Hedvig) e Irene Penazzi (La natura in città). Il 3 ottobre vedrà protagonisti Cristiana Pezzetta (La bambina e l’orsa), Luca Tortolini (Un desiderio al giorno) e Mauro Scarpa (Più!). Il festival si concluderà il 6 ottobre con gli incontri di Federica Buglioni (Cambiare. Trasformismi, metamorfosi, migrazioni nel regno animale), Letizia Iannaccone (Uroboro) e Matilde Tacchini (Come fregare un lupo).

Accanto agli incontri, saranno proposte numerose attività complementari riservate alle classi iscritte, come i laboratori di lettura e creatività “Rimescolario”, “Un mare di ricordi”, “Ti metto a posto la storia”, “Chi cerca pesca”, “L’archeologa sbadata” e “L’officina delle parole strampalate”, ideati in collaborazione con docenti, studenti e operatori culturali del territorio.

Non mancheranno le mostre e gli allestimenti, tra cui la grande esposizione di illustrazioni con le opere di AleMagna, Carrer, Cneut, Meschenmoser, Negrin e Quarello, gli spazi interattivi DIS(Ordinando) dedicati alla creatività, l’allestimento che ripercorre le venti edizioni del Festival, l’installazione 100 Gianni Rodari e la mostra bibliografica Trovario. Libri in pasta madre con i volumi degli autori ospiti a Carbonia.

La tappa nel Sulcis si annuncia così come un ricco laboratorio diffuso di lettura, immaginazione e incontro, confermando il Festival Tuttestorie come uno degli appuntamenti culturali più attesi e partecipati dell’isola.