A Villacidro e Iglesias Tania Convertini presenta il suo libro “L’ABC di Alberto Manzi”

Tania Convertini a Villacidro e Iglesias con il suo libro L’ABC di Alberto Manzi maestro degli italiani” (Edizioni Anicia), per celebrare la figura del grande educatore, nel centenario della sua nascita.

Riflettere su un periodo in cui l’educazione veniva percepita come una missione sociale consente un confronto significativo con il presente. La RAI, dal 1960 al 1968, trasmise, per ben nove anni consecutivi, una trasmissione dedicata all’alfabetizzazione di chi non aveva avuto accesso alla scuola: Non è mai troppo tardi. Lo straordinario progetto portava la firma di Alberto Manzi (Roma, 3 novembre 1924 – Pitigliano, 4 dicembre 1997), un maestro che non si limitava a insegnare lettere e numeri, ma che incarnava una pedagogia inclusiva e visionaria e concepiva l’educazione come diritto universale.

Erano anni dove la didattica era ancora animata da figure straordinarie come don Lorenzo Milani, Mario Lodi e Gianni Rodari, accomunati da una visione dell’istruzione che non fosse solo la trasmissione di nozioni, ma un atto di giustizia sociale, un progetto per costruire una società più equa e solidale. Il maestro Alberto Manzi, di cui è da poco trascorso il centenario della nascita, con la sua trasmissione televisiva, operava in continuità con questi ideali.

Tania Convertini racconta tutto questo nel suo libro, “L’ABC di Alberto Manzi maestro degli italiani” (Edizioni Anicia), che presenterà a Villacidro, a Casa Dessì il 7 dicembre, dalle 9,30 alle 12.00. L’incontro sarà introdotto e guidato da Enrica Ena, coordinatrice e responsabile della progettazione del gruppo Il cambiamento nasce da dentro, uno spazio di dialogo e formazione itinerante. Interverrà anche Maria Arca, presidente UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’ Analfabetismo) di Santu Lussurgiu, con il contributo: “L’educazione per gli adulti: connessioni in Sardegna”.

Il giorno precedente, il 6 dicembre, alle 16.00, Tania Convertini sarà invece a Iglesias, al Liceo “C.Baudi di Vesme”. I due incontri saranno preceduti da un laboratorio con i bambini che si terrà il 6 dicembre alle 9.00, all’Istituto Comprensivo “Loru-Dessi” di Villacidro.

Il libro di Tania Convertini esplora la vita e l’opera di Alberto Manzi. Per presentare i valori e le idee fondamentali del Maestro utilizza un approccio alfabetico, che va dalla A di “accesso” alla Z di “zitti”. Ogni lettera rappresenta un concetto chiave del suo metodo pedagogico, come il gioco, la tensione cognitiva e l’importanza dell’alfabetizzazione come strumento di libertà e comunicazione.