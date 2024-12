A Villamassargia, la casa di nonna Elvira diventa un alloggio per chi è in difficoltà. Il prossimo passaggio sarà la firma dell’atto notarile che darà piena ufficialità alla donazione dell’immobile al comune di Villamassargia, dopo il voto unanime del Consiglio comunale che vedrà la casa di nonna Elvira diventare un luogo di accoglienza per chi è in difficoltà.

«Ringraziamo la famiglia Martella per questo gesto altruistico a beneficio di tutta la comunità di Villamassargia e restiamo in attesa della firma del notaio, che è uno step dovuto e imprescindibile per poter procedere: stiamo già pensando, infatti, a come rendere la casa pienamente operativa», ha commentato la sindaca Debora Porrà la cui linea di mandato è sempre stata caratterizzata dall’attenzione alle categorie fragili.

La casa di nonna Elvira, scomparsa due anni fa a 102 anni, si trasformerà per volere dei suoi familiari in un alloggio temporaneo per famiglie o singole persone in condizione di disagio.

«Tuttavia – ha spiegato la sindaca di Villamassargia -, in accordo con i Servizi sociali, è stato scelto di non far rientrare l’immobile nell’edilizia sociale, bensì di destinarlo a interventi urgenti di natura sociale, laddove sia necessario trovare repentinamente una collocazione.

Grazie alla sensibilità di un privato – ha concluso Debora Porrà – il Comune si arricchisce di un servizio in più: dovendo come Amministrazione fronteggiare molteplici situazioni problematiche nel quotidiano, questa abitazione fornirà un supporto prezioso nelle politiche di aiuto alla popolazione.»