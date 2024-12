Non aveva i requisiti previsti dalla legge per svolgere l’incarico, dichiarato decaduto il direttore sanitario della Asl 7 Sulcis Iglesiente

Il Direttore Sanitario della Asl Sulcis Iglesiente, dottor Giuseppe Piras, oggi è stato dichiarato decaduto, con delibera n. 936 del 3 dicembre 2024 del direttore generale dottoressa Giuliana Campus, dall’incarico che gli era stato conferito con delibera n. 298 del 2 novembre 2022 dallo stesso Direttore Generale dottoressa Giuliana Campus, perché privo dei requisiti previsti dalla legge per svolgere l’incarico.

Il provvedimento è stato assunto «a seguito della richiesta di verifica da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità in merito al possesso dei requisiti dei Direttori Amministrativo e Sanitario, e a seguito di verifiche effettuate presso le Strutture Sanitarie nelle quali il Direttore Sanitario, Dott. Giuseppe Piras, ha operato – in ordine al suo possesso dei requisiti previsti dalla legge – si evince che il medesimo non abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione».

Al termine di tutte le verifiche previste, è stato ritenuto che, nel caso, «l’incarico debba considerarsi conferito in assenza dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa in vigore che sono presupposto indispensabile per la sussistenza e per la prosecuzione del rapporto fiduciario tra il Direttore Generale e l’attuale Direttore Sanitario» e ritenuto, pertanto, «a tutela della posizione dell’Azienda, di dover prendere atto della invalidità del rapporto di Direzione Sanitaria e conseguentemente dichiarare la decadenza del Dott. Giuseppe Piras dall’incarico di Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, anche per revoca dell’incarico, in quanto il mancato possesso delle qualità professionali pregiudica la capacità di svolgere adeguatamente le funzioni», il Direttore Generale Giuliana Campus ha deliberato:

1) la presa d’atto dell’invalidità del contratto del 04/11/2022 e la decadenza del Dott. Giuseppe Piras dall’incarico di Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente;

2) comunque, la revoca dell’incarico di Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente conferito al Dott. Giuseppe Piras in data 04/11/2022 e/o la risoluzione del contratto, in quanto il mancato possesso dei requisiti di professionalità pregiudica irrimediabilmente la capacità di svolgere adeguatamente le funzioni e fa venir meno il rapporto fiduciario;

3) la decorrenza immediata degli effetti della presente deliberazione;

4) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Affari Generale e Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis Iglesiente e per la notifica all’interessato.