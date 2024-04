Venerdì 3 maggio, presso la biblioteca comunale di Carbonia, si terrà “Il Canta Storie – Un tributo a Gianni Rodari”

Nella mattinata di venerdì 3 maggio presso la Biblioteca comunale di viale Arsia andrà in scena un evento in ricordo del maestro Gianni Rodari, alla presenza dei bambini della classe quarta primaria di via Mazzini dell’Istituto Comprensivo Sebastiano Satta. L’iniziativa è organizzata dal CSC Carbonia della Società Umanitaria, dalla Fondazione di Sardegna, dal Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, con il patrocinio del comune di Carbonia. L’evento, intitolato “Il Canta Storie – Un tributo a Gianni Rodari” con il maestro burattinaio Mauro Sarzi e Vanessa Roghi, verte intorno alla figura di Gianni Rodari, unico scrittore italiano ad aver vinto il Premio Hans Christian Andersen (1970), scrittore e giornalista famoso per fantasia e originalità, attraverso racconti, filastrocche e poesie, divenute in molti casi classici per ragazzi. Una figura che ha contribuito a rinnovare profondamente la letteratura per ragazzi.