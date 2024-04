L’AUSI ha indetto una procedura di selezione pubblica per un posto, a tempo pieno e indeterminato, per un chimico di laboratorio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio AUSI, ha indetto una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, per un chimico di laboratorio (Livello I, CCNL Settori del Commercio e Servizi), da assegnare presso la sede del Consorzio di Iglesias (Laboratori CREATE e CESA).

I candidati e le candidate devono essere in possesso di:

– Diploma di Laurea in Chimica di durata quinquennale (vecchio ordinamento), oppure Laurea specialistica in Scienze Chimiche Classe 62/S (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale in Scienze Chimiche Classe LM-54 (D.M. 270/04).

Oppure: – Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica Classe 14/S (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche LM-13 (D.M. 270/04);

oppure: Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali classe 61/S (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali Classe LM-53.

– Abilitazione all’esercizio della professione di chimico.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.

Relativamente al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, sono fatte salve le equipollenze stabilite dalla normativa vigente.

– Le domande di ammissione dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata ausi.iglesias@pec.buffetti.it, oppure a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Consorzio AUSI – Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 Iglesias, indicando nell’oggetto della p.e.c. e nel frontespizio della busta la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO PER UN CHIMICO DI LABORATORIO”, entro il termine di 30 giorni dalla data di prossima pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

– Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta semplice secondo lo schema dell’Allegato A disponibile sul sito internet del Consorzio AUSI al link:

https://www.consorzioausi.it/it/amministrazione-trasparente/avvisi-pubblici-di-selezione-conferimento-incarichi-e-avvisi-di-mobilita-esterna/

Alle domande firmate, i candidati e le candidate dovranno allegare :

– Curriculum professionale datato e sottoscritto, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D. Lgs. n. 96/2003;

– Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Le istanze pervenute entro il termine indicato saranno valutate preliminarmente ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.

La selezione sarà effettuata mediante valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nominerà un’apposita Commissione di Valutazione composta da esperti di comprovata specializzazione accademica sulle materie oggetto della selezione.

L’avviso pubblico di selezione completo e l’ALLEGATO A (modello di domanda) sono disponibili e scaricabili sul sito internet del Consorzio AUSI https://www.consorzioausi.it, sezione “Trasparenza amministrativa” – “Avvisi pubblici di selezione, conferimento incarichi e avvisi di mobilità esterna”.