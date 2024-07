Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per il 24 luglio, per l’esame dell’assestamento di bilancio

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica, nella giornata di mercoledì 24 luglio, alle ore 15.00, prima convocazione, ed alle ore 16.00 in seconda convocazione, per l’esame dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio.