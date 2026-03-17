17 March, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSanitàIl DG della ASL Sulcis Iglesiente Paolo Cannas presenzierà alla riunione del Consiglio comunale di Carbonia convocata per il 25 marzo
Sanità

Il DG della ASL Sulcis Iglesiente Paolo Cannas presenzierà alla riunione del Consiglio comunale di Carbonia convocata per il 25 marzo

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia nella sala consiliare del Centro polifunzionale in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica, per la giornata di mercoledì 25 marzo, alle ore 15,00. All’ordine del giorno figura un solo punto: per la trattazione del seguente ordine del giorno: Sanità nel Sulcis Iglesiente. Presenzierà alla riunione consiliare il direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente dott. Paolo Cannas.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Miasmi a Pula: segna
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sanità
ASL Sulcis Iglesient
Sanità
La dr.ssa Francesca
Sanità
Il direttore general
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY