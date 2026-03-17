Il DG della ASL Sulcis Iglesiente Paolo Cannas presenzierà alla riunione del Consiglio comunale di Carbonia convocata per il 25 marzo
Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia nella sala consiliare del Centro polifunzionale in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica, per la giornata di mercoledì 25 marzo, alle ore 15,00. All’ordine del giorno figura un solo punto: per la trattazione del seguente ordine del giorno: Sanità nel Sulcis Iglesiente. Presenzierà alla riunione consiliare il direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente dott. Paolo Cannas.
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