27 July, 2026
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Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà giovedì 30 luglio

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica nella giornata di giovedì 30 luglio alle ore 17.00, in prima convocazione, e alle ore 19.00, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Interrogazioni e interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno (per un tempo massimo di due ore);
2. Approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA N. 397/2025/R/RIF;

3. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2026 e definizione scadenze;
4. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 267/2000;
5. Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 16/12/2025 – Approvazione II aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028.

 

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