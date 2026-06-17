Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà mercoledì 24 giugno
Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica per la
giornata di mercoledì 24 giugno, alle ore 15,00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Interrogazioni e interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno (per un tempo massimo di due ore);
2. Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e applicazione avanzo di amministrazione;
3. Approvazione regolamento della scuola civica di musica;
4. Adesione alla RE.A.D.Y – Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere;
5. Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari – proposta presentata dalla Terza commissione consiliare.
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