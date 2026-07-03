3 July, 2026
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Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per venerdì 10 luglio

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro polifunzionale, in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica nella giornata di venerdì 10 luglio, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed alle ore 17.00, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Mozioni e ordini del giorno e a seguire interrogazioni e interpellanze (per un tempo massimo di un’ora e mezza);
2. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio;
3. Adesione alla rottamazione quinquies – definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi dell’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

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