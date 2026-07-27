Prosegue il viaggio della XV edizione del Festival Culturale LiberEvento, che dal 28 luglio propone un nuovo e ricco calendario di appuntamenti tra letteratura, giornalismo, musica e approfondimento culturale.

Ad aprire il programma, martedì 28 luglio al Chiostro di San Francesco di Iglesias, sarà la giornalista e conduttrice televisiva Serena Bortone, che presenterà (ore 21.30) il suo romanzo d’esordio “Le dirimpettaie” (Rizzoli 2026) dialogando con la giornalista Sara Vigorita. Attraverso l’incontro tra tre donne molto diverse, il libro racconta il valore delle relazioni umane, delle seconde possibilità e della capacità di superare pregiudizi e solitudini. L’autrice incontrerà nuovamente il pubblico mercoledì 29 luglio in Piazza del Nuraghe a Sant’Anna Arresi (ore 21.30). La presentazione sarà moderata da Claudia Sanna.

Sempre mercoledì 29 luglio, a Iglesias, arriverà invece Carlo Lucarelli, tra i più importanti autori italiani di noir e crime, con “Nei luoghi più oscuri” (Einaudi 2025), un viaggio nei grandi misteri della cronaca nera e nelle zone d’ombra della storia contemporanea che invita a riflettere sui meccanismi del male e sulle contraddizioni della società. L’evento sarà moderato dal giornalista Carlo Floris. Carlo Lucarelli incontrerà nuovamente il pubblico giovedì 30 luglio nella suggestiva Tonnara Su Pranu di Portoscuso (ore 21.30) in dialogo con Cristiana Castellotti, capostruttura responsabile dei programmi informativi e dei podcast di RaiRadio3 e venerdì 31 luglio (ore 21.30) invece replicherà la presentazione nella storica Piazza del Nuraghe a Sant’Anna Arresi.

Il programma riprenderà lunedì 3 agosto ore 21.00, con un doppio appuntamento. A Perdaxius, presso lo scenografico Parco San Leonardo, sarà protagonista lo scrittore Andrea Serra, in una serata che intreccerà musica e narrazione con la presentazione di “Fernando o della melanconia dell’irreversibile” (Il Maestrale 2026) in dialogo con il giornalista, poeta, scrittore e ideatore del Festival Claudio Moica.

Al termine della presentazione seguirà il concerto “Oltremare”, con Silvia Di Falco (soprano) e Floraleda Sacchi (arpa).

Ad Iglesias invece, la giornalista e reporter per La7 Elena Testi presenterà con inizio alle 21.30, il suo ultimo libro “Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana” (Sem Libri 2026), dedicato all’analisi dei grandi temi dell’attualità internazionale e dei complessi equilibri geopolitici contemporanei, offrendo al pubblico strumenti di approfondimento e riflessione. L’evento sarà moderato da Maria Giovanna Dessì.