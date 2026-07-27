Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto 2026, Villacidro si prepara ad accogliere la sua “Festa Manna”, i tradizionali festeggiamenti in onore di San Sisinnio Martire. Un appuntamento che da secoli intreccia devozione religiosa, spettacolo e momenti di condivisione.

Il rito religioso si conferma il cuore della manifestazione: la solenne processione accompagnata da cavalieri e gruppi folcloristici e la messa nella suggestiva chiesa campestre di San Sisinnio. Ad animare il programma civile dei festeggiamenti, una serie di eventi musicali e di intrattenimento: tra gli ospiti Alessandro Pili, Ambra Pintore e Baby K.

Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto, Villacidro rinnova l’appuntamento con Sa Festa Manna, i festeggiamenti in onore di San Sisinnio Martire: riti religiosi, processioni a cavallo, spettacolo, musica e cultura popolare.

Una tradizione che si rinnova da oltre quattro secoli e che, dal 2022, è riconosciuta tra i principali eventi identitari della Sardegna. La Festa Manna, capace di attrarre visitatori da gran parte dell’Isola, viene celebrata dalla comunità villacidrese con un rito che mantiene inalterati i suoi tratti distintivi, riuscendo al contempo a coniugare la tradizione con un richiamo sempre più attuale anche per le nuove generazioni.

Un impegno sentito dal Comitato organizzatore, come ricorda il suo presidente di turno, Niccolò Dessì, ventiquattrenne: «La scelta del Comitato di affidare quest’anno la presidenza a un giovane è un segnale importante, che vivo con grande responsabilità. Crediamo che la cultura e le tradizioni di Villacidro possano e debbano essere vissute appieno e riscoperte da tutti, con particolare attenzione alle nuove generazioni, e per raggiungere questo obbiettivo stiamo lavorando anche attraverso i social. L’impegno è innovare senza snaturare, restando fedeli all’autenticità della festa. Personalmente, essere presidente del Comitato è un vero onore, rafforzato da un legame profondo con San Sisinnio: fin da bambino, infatti, ho partecipato alla processione come bandista, crescendo con questa festa».

Il sindaco di Villacidro, Federico Sollai sottolinea il forte senso di appartenenza che da sempre la Festa sa esprimere: «La Festa di San Sisinnio rappresenta uno dei simboli più autentici dell’identità di Villacidro e custodirne il valore religioso, culturale e comunitario è per noi un impegno costante. Ogni anno questa ricorrenza rinnova il profondo legame della nostra comunità con le proprie radici, richiamando cittadini, famiglie e tanti visitatori in un clima di fede, tradizione e condivisione. È una festa che appartiene alla storia di Villacidro e che continua a trasmettere, di generazione in generazione, i valori che hanno costruito la nostra identità. Per questo continueremo a sostenerla e a valorizzarla, insieme al Comitato e a tutti i volontari che, con straordinaria dedizione, rendono possibile la continuità di una tradizione tanto sentita quanto preziosa.»

Le celebrazioni religiose

Le celebrazioni religiose prenderanno avvio con la tradizionale Processione con la reliquia del Santo verso la chiesa campestre di San Sisinnio, che partirà venerdì 31 luglio alle 18.45 dalla chiesa di Santa Barbara, preceduta, alle 18.000, dalla Santa messa.

Sabato 1 agosto è prevista una messa alle 19.00, alla Chiesa di San Sisinnio, seguita da una processione, nella località campestre, con il simulacro del Santo.

Domenica 2 agosto sul sagrato della chiesa di San Sisinnio, alle 7.00, si terrà la messa solenne. Alle 18.00 prenderà avvio dalla chiesa campestre la Processione di rientro con la reliquia del Santo, dopo la benedizione dei cavalieri (17.45).

Lunedì 3 agosto, alle 19.00, la messa nella chiesa di Santa Barbara, seguita dalla tradizionale processione S’Inserru, tra le vie del centro storico, chiuderà i festeggiamenti religiosi.

Entrambi i percorsi, di andata a San Sisinnio e di ritorno al centro abitato, saranno accompagnati dalla cavalleria e da una rappresentanza di gruppi folcloristici e musicali provenienti da tutta l’Isola.

Spettacoli e intrattenimenti civili

Nutrito il calendario degli intrattenimenti di spettacolo che da sempre si affiancano alla festa, con musica, cabaret e proposte all’insegna della tradizione e della socialità, senza dimenticare quelle dedicate appositamente ai più giovani.

Venerdì 31 luglio, a San Sisinnio, alle 21.00, appuntamento con XX anni di legislatura: lo spettacolo teatrale di Alessandro Pili, artista sardo, che festeggia i vent’anni del suo indimenticabile Sindaco di Scraffingiu. Alle 23.00, spazio al Dj Set firmato Stiff.

Sabato 1 agosto, in località San Sisinnio, dalle 17.30 alle 20.30 spazio a Ludobus, giochi in legno per bambini e adulti a cura di Associazione Tricirco. Alle 18.30, si terrà il classico Battesimo della sella, a cura di Gianmichele Lai. Alle 21.00 intrattenimento con Superanimatori Kids Party a cura di Superanimatori.

Domenica 2 agosto, appuntamento nel centro abitato, in piazza XX settembre: alle 22 andrà in scena 50 anni di folk a Villacidro, con interventi musicali e poetici di Ambra Pintore.

Lunedì 3 agosto, al parco Brigata Sassari, di via Farina, alle 22.00, si terrà un Dj Set a cura di Jonny Mele (Lo Zoo di 105), seguito da Baby K in concerto.

Martedì 4 agosto, terminano gli spettacoli, in piazza XX settembre, dove, alle 22.00, si terrà l’esibizione musicale a cura di Tieni il tempo, tribute band 883 e Max Pezzali.