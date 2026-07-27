27 July, 2026
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Roberto Bolle and Friends incanta la Forte Arena. La grande danza internazionale sotto le stelle di Santa Margherita di Pula

A pochi giorni dal prestigioso annuncio del conferimento della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, Roberto Bolle è tornato a emozionare il pubblico della Forte Arena con un nuovo, straordinario appuntamento del Gala Roberto Bolle and Friends, che ha incantato gli spettatori con quasi ottanta minuti di grande danza internazionale.
Nella suggestiva cornice del Teatro sotto le Stelle, il più celebre danzatore italiano ha firmato una serata di altissimo livello artistico, rafforzando il ruolo della Forte Arena come uno dei principali palcoscenici dedicati alla grande cultura e allo spettacolo dal vivo.
La danza ha conquistato il pubblico attraverso un programma capace di unire tradizione e contemporaneità, tecnica e intensità emotiva. Étoile e direttore artistico della serata, Roberto Bolle ha aperto e chiuso lo spettacolo con due interpretazioni di straordinaria forza scenica: Caravaggio, la celebre coreografia di Mauro Bigonzetti sulle musiche di Claudio Monteverdi, e Sphere, creazione originale dello stesso Bigonzetti sulle note di Alessandro Quarta, proposta come emozionante finale del Gala.
Accanto a lui si sono alternate alcune tra le più acclamate étoile e primi ballerini del panorama internazionale, tra cui Melissa Hamilton, Tatiana Melnik, Baktiyar Adamzhan, Ildar Young, Katherine Ochoa ed Enrique Bejarano, in un programma che ha attraversato dieci creazioni, dal repertorio classico di Petipa e Vaganova al linguaggio contemporaneo di Christopher Wheeldon e Patrick De Bana, fino a Metaphor di Zoi Tatopoulos.
Un viaggio nella danza capace di emozionare il pubblico di Santa Margherita di Pula a distanza di nove anni dal primo indimenticabile appuntamento con il Maestro Bolle nel 2017, confermando il Forte Village e la sua Forte Arena come punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali internazionali, capaci di portare in Sardegna i più grandi protagonisti della scena artistica mondiale.
Photo credit Matteo Collu
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