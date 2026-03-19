Roberto Bolle and Friends. La grande danza internazionale inaugura la stagione della Forte Arena
Protagonista della serata sarà Roberto Bolle, étoile tra le più celebri al mondo e ambasciatore della danza italiana sui palcoscenici internazionali. Capace di conquistare pubblici di ogni età e provenienza, l’artista porterà alla Forte Arena il suo celebre Gala Roberto Bolle and Friends, di cui è non solo interprete ma anche direttore artistico.
Accanto a lui alcune delle più importanti stelle internazionali della danza provenienti dalle principali compagnie del mondo, per dare vita a un programma ricco e sorprendente che spazia tra classico e contemporaneo.
Si tratta del secondo incontro tra l’artista e il pubblico sardo alla Forte Arena: già nel 2017 il Gala Roberto Bolle and Friends aveva estasiato gli spettatori, registrando una partecipazione straordinaria.
Un evento imperdibile per tutti gli amanti della danza e per chi desidera vivere la magia di uno spettacolo di altissimo livello artistico, immersi in una suggestiva atmosfera che celebra la bellezza, l’eleganza e la forza espressiva, sotto il cielo incantato della Sardegna.
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