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Roberto Bolle and Friends. La grande danza internazionale inaugura la stagione della Forte Arena

Il Teatro sotto le stelle del Forte Village a Santa Margherita di Pula ospiterà sul proprio palco uno degli appuntamenti più attesi della danza internazionale: il Gala Roberto Bolle and Friends, prodotto da ARTEDANZAsrl, in programma domenica 26 Luglio alle ore 21:00.

Protagonista della serata sarà Roberto Bolle, étoile tra le più celebri al mondo e ambasciatore della danza italiana sui palcoscenici internazionali. Capace di conquistare pubblici di ogni età e provenienza, l’artista porterà alla Forte Arena il suo celebre Gala Roberto Bolle and Friends, di cui è non solo interprete ma anche direttore artistico.

Accanto a lui alcune delle più importanti stelle internazionali della danza provenienti dalle principali compagnie del mondo, per dare vita a un programma ricco e sorprendente che spazia tra classico e contemporaneo.

Si tratta del secondo incontro tra l’artista e il pubblico sardo alla Forte Arena: già nel 2017 il Gala Roberto Bolle and Friends aveva estasiato gli spettatori, registrando una partecipazione straordinaria.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della danza e per chi desidera vivere la magia di uno spettacolo di altissimo livello artistico, immersi in una suggestiva atmosfera che celebra la bellezza, l’eleganza e la forza espressiva, sotto il cielo incantato della Sardegna.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo, alle ore 10.00, sui circuiti Box Office Sardegna e TicketOne.
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