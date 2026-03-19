Roberto Bolle and Friends. La grande danza internazionale inaugura la stagione della Forte Arena

Il Teatro sotto le stelle del Forte Village a Santa Margherita di Pula ospiterà sul proprio palco uno degli appuntamenti più attesi della danza internazionale: il Gala Roberto Bolle and Friends, prodotto da ARTEDANZAsrl, in programma domenica 26 Luglio alle ore 21:00.

Protagonista della serata sarà Roberto Bolle, étoile tra le più celebri al mondo e ambasciatore della danza italiana sui palcoscenici internazionali. Capace di conquistare pubblici di ogni età e provenienza, l’artista porterà alla Forte Arena il suo celebre Gala Roberto Bolle and Friends, di cui è non solo interprete ma anche direttore artistico.

Accanto a lui alcune delle più importanti stelle internazionali della danza provenienti dalle principali compagnie del mondo, per dare vita a un programma ricco e sorprendente che spazia tra classico e contemporaneo.