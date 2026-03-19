Radici nella Storia: Esperienze di Archeologia Sperimentale e Digitale al Museo Archeologico Ferruccio Barreca (28-29 marzo 2026)

L’Archeologia come non l’avete mai vista. Ricostruzioni 3D di contesti archeologici, modellazione e rilievo fotogrammetrico, realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, installazioni interattive, strumenti digitali per la didattica e l’accessibilità: il Museo Archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco si trasforma in un luogo di dialogo tra ricerca scientifica e divulgazione, dove le pratiche archeologiche possano essere osservate, comprese e sperimentate direttamente dal pubblico, grazie alla partecipazione di realtà sarde ed eccellenze italiane attive nel campo dell’archeologia sperimentale e delle tecnologie applicate ai beni culturali, con l’intento di favorire confronto e condivisione di buone pratiche.

Il MAB e il Parco Storico Archeologico di Sant’Antioco si preparano ad accogliere “Radici nella Storia”, evento di rilievo inserito nell’ambito della prima edizione del Festival di Archeologia Sulcitana finanziato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna, in programma il 28 e il 29 marzo prossimi: due giornate interamente dedicate all’incontro tra ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica.

Radici nella Storia sarà uno spazio vivo di dimostrazione, confronto e partecipazione aperto al grande pubblico e dedicato alle pratiche di archeologia sperimentale, alle ricostruzioni storiche e alle applicazioni digitali per i beni culturali.

Un’esperienza che coinvolge anche i sensi – i profumi delle materie prime, le texture dei materiali, i colori delle superfici e le ricostruzioni in scala reale – per avvicinarsi in modo concreto alle pratiche artigianali del mondo antico. La manifestazione si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo dalle 10.00 alle 19.00 presso il Museo archeologico Barreca di Sant’Antioco. La mattina di sabato sarà dedicata alle presentazioni di progetti e applicazioni digitali, mentre a partire dalle ore 15.00 di sabato e per tutta la giornata di domenica gli spazi museali ospiteranno postazioni interattive, dimostrative e laboratoriali, liberamente accessibili al pubblico.

Protagonisti dell’esposizione saranno in primo luogo le principali realtà archeologiche del Sulcis-Iglesiente con siti e musei del territorio che esporranno al pubblico le loro attività sperimentali e digitali: Parco storico archeologico di Sant’Antioco; Sistema Museale Carbonia; Sistema Museale Santadi; Necropoli Montessu di Villaperuccio; Nuraghe Seruci.

Ma le realtà del territorio sono solo l’inizio di un viaggio nella storia, in cui sarà possibile immergersi in nuovi modi di scoprire e interpretare il passato.