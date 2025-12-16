Gli eventi di Natale e fine anno al Parco Storico Archeologico di Sant’Antioco

Il Parco Storico Archeologico di Sant’Antioco accompagna le festività natalizie con un programma di iniziative culturali che intrecciano archeologia, arte contemporanea, spettacolo e tradizioni locali, rivolgendosi a pubblici di tutte le età. Dopo il recente appuntamento del Festival dell’Archeologia Sulcitana (12-13 dicembre), che ha aperto il periodo natalizio con incontri e momenti di approfondimento dedicati alla valorizzazione del patrimonio del Sulcis Iglesiente, l’attenzione si concentra sull’inaugurazione della mostra “Il Volume del Tempo” di Fabio Frau – 19 dicembre-25 gennaio.

La mostra, a cura di Marco Peri, propone un percorso in cui l’arte contemporanea dialoga con la memoria storica e archeologica del territorio. Le opere di Fabio Frau riflettono sul tempo come materia stratificata, fatta di segni, volumi e tracce che rimandano a una dimensione profonda della storia e dell’esperienza umana. L’esposizione è pensata per inserirsi in modo coerente e suggestivo nel contesto museale di Sant’Antioco, invitando il pubblico a una lettura nuova e consapevole del passato. L’inaugurazione è prevista per venerdì 19 dicembre, alle 18.00, al Museo archeologico Ferruccio Barreca e sarà accompagnata dal curatore e dall’artista, cui seguirà un aperitivo con la musica dal vivo della Gyspy Jazz Band LAMEMOUR. Il 10 e il 17 gennaio 2026 sarà invece il turno di workshop di ceramica condotti da Fabio Frau, aperti a giovani e adulti. Il laboratorio invita a sperimentare le tecniche del colaggio, offrendo un’esperienza diretta sul processo creativo dell’artista. I partecipanti saranno guidati in una sperimentazione sui materiali e sulle forme per elaborare manufatti ceramici personali.

Il calendario natalizio prosegue con una serie di attività dedicate alla partecipazione e al coinvolgimento delle famiglie. Il 20 dicembre alle 16.00 il Museo Etnografico ospiterà l’Etnotombola, una tombolata tematica in cui oggetti e strumenti della tradizione locale diventano occasione di racconto e condivisione. Il 27 dicembre, al Museo Archeologico, “Il Teatro al Museo”, evento che proporrà un concerto narrativo per bambini nel pomeriggio (alle 17.00) SANTA SLEIGH COMET’S CRUISE – Le Scorribande Cosmiche di Santa Claus”. In serata alle 19.00 un secondo concerto narrativo ispirato a un celebre romanzo di Michela Murgia, con letture, musica e immagini con Elisa Zedda e Andrea Congia.

Il 28 dicembre alle 16:00 sarà la volta dell’Archeotombola, un’attività ludica per famiglie che alterna i simboli della tombola ai reperti museali. Tra gli appuntamenti più significativi del programma si collocano le “Interviste senza tempo ai personaggi dell’antica Sulky – ArcheoGame”, in programma il 30 dicembre al Museo Archeologico. Si tratta di un’esperienza ludico-didattica, concepita come gioco da tavolo interattivo, che integra contenuti storici in fascicoli, narrazione e realtà aumentata in cui la storia di Sant’Antioco è protagonista assoluta. Attraverso il gioco, i partecipanti incontrano i personaggi dell’antica Sulky, dialogano con loro e ricostruiscono aspetti della vita quotidiana, delle credenze e della storia della città. Un percorso che unisce apprendimento e divertimento, permettendo ai bambini di giocare direttamente all’interno del museo, trasformando lo spazio espositivo in un luogo di esplorazione attiva. Sono previste due sessioni di gioco nella mattina e nel pomeriggio, mentre alle 18.00 si procederà con la premiazione dei partecipanti e la presentazione del Progetto. L’ArcheoGame targato Archeotur é stato realizzato nell’ambito delle attività PNRR ed è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il gioco da tavolo tradizionale, integrato con le nuove tecnologie, possa diventare uno strumento efficace per la divulgazione archeologica e la partecipazione culturale.

Il programma proseguirà anche nel mese di gennaio con “Su Nascimentu in Grutta” (4 gennaio, dalle 10.00), un presepe vivente nel centro storico, e con il Teatrino delle marionette al Museo Archeologico (10 gennaio, alle 16.00) dedicato ai più piccoli.