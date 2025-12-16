Grande partecipazione, a Domusnovas, all’inaugurazione della terza mostra dei presepi artistici e artigianali provinciali, allestita negli spazi del Museo della civiltà contadina, in via Garibaldi, gestito dall’associazione Ammentos guidata dal presidente Maurizio Sotgiu.

I 27 presepi esposti sono stati benedetti da don Vittorio Scibilia, parroco delle chiese della Vergine Assunta e di Sant’Ignazio da Laconi, autore di uno dei presepi.

L’inaugurazione, alla presenza della sindaca Isangela Mascia, è stata accompagnata dal coro polifonico San Giovanni Battista e dalle musiche dell’AR Duo. L’esposizione dei presepi sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026, dalle 15.00 alle 19.00.