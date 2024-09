Le ballerine dell’ASD Tersicore al “Ballo in bianco: on dance” a Milano con Roberto Bolle, i complimenti dell’Amministrazione comunale di Carbonia

C’era anche una parte di Carbonia ieri sul sagrato di piazza Duomo, a Milano, per lo straordinario evento intitolato “Ballo in bianco: on dance”, con un maestro d’eccezione, il celebre Roberto Bolle. 2.000 ballerini giunti da tutta Italia, di cui 3 ballerine provenienti da Carbonia, della scuola di danza Tersicore, hanno partecipato con entusiasmo ed emozione alla grande festa della danza ideata da Roberto Bolle, étoile della Teatro alla Scala dal 2004. Un’ora di lezione alla sbarra, dalle 9,40 trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione dell’attrice Cristiana Capotondi.

Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale si congratulano con le ballerine e le maestre della scuola di danza Tersicore per aver partecipato a un evento prestigioso e di rilevanza nazionale, rappresentando la città di Carbonia in una sede straordinaria quale quella del sagrato del Duomo di Milano, guidate dal bravissimo ballerino Roberto Bolle.