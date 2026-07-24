La Forte Arena riparte con una stagione dedicata ai grandi protagonisti della danza e della musica italiana

Il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula torna anche quest’anno con una programmazione di grande prestigio.

Il primo grande appuntamento sarà domenica 26 luglio con Roberto Bolle & Friends, il Gala che riunisce alcune delle più grandi étoile e dei migliori ballerini della scena internazionale. Un viaggio tra repertorio classico e contemporaneo, in cui il Maestro Bolle darà vita a uno spettacolo capace di coniugare virtuosismo, eleganza ed emozione.

Sabato 1° agosto sarà invece la volta di Fiorella Mannoia, tra le voci più amate della musica italiana. L’artista accompagnerà il pubblico in una serata intensa e coinvolgente, rendendo omaggio alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati a trent’anni dall’uscita di Anime Salve.

Dal 2016 la Forte Arena ospita ogni estate artisti di fama nazionale e internazionale, regalando al pubblico appuntamenti di grande prestigio in una cornice naturale affacciata sul mare.

L’edizione 2026 si apre con due protagonisti assoluti, rinnovando l’identità di un palcoscenico in cui spettacolo, natura e qualità artistica si incontrano per creare emozioni indimenticabili.

I biglietti per gli spettacoli sono ancora disponibili attraverso i circuiti ufficiali Box Office Sardegna e TicketOne.

Forte Arena è il suggestivo teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula (CA), incastonato in un anfiteatro naturale tra la macchia mediterranea e il mare cristallino del Sud Sardegna, a meno di 40 minuti da Cagliari. Inaugurata nel 2016 dal Forte Village Resort, può accogliere fino a 5.000 spettatori in uno spazio unico nel suo genere, dove palco e aree tecniche sono stati realizzati secondo i più avanzati principi della bioedilizia, nel pieno rispetto del paesaggio circostante. Aperta al pubblico esterno, la Forte Arena nasce con l’obiettivo di contribuire all’arricchimento dell’offerta culturale e di intrattenimento della Sardegna. Sin dal suo debutto, infatti, si è affermata come uno dei palcoscenici più prestigiosi nell’Isola ospitando grandi nomi della scena artistica nazionale e internazionale come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Tiziano Ferro, Anastacia, Roberto Bolle, Renato Zero, i Duran Duran e molti altri.

Un successo confermato anche nel 2025, consolidandosi come un polo culturale in costante crescita, capace di attrarre migliaia di spettatori grazie a un’offerta artistica trasversale, eclettica e di altissima qualità, pensata per un pubblico ampio e diversificato.