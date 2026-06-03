4 June, 2026
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Roberto Bolle porta la grande danza internazionale alla Forte Arena: biglietti al 50% per gli under 18 fino al 30 giugno

Il 26 luglio 2026 alle ore 21:00, la Forte Arena ospita Roberto Bolle and Friends – Gran Galà: una serata evento con il Maestro Roberto Bolle e alcuni tra i ballerini più celebri del panorama europeo e internazionale. Un cast d’eccellenza che porta sul palco tecnica, talento e repertori straordinari, in uno spettacolo pensato per emozionare spettatori di tutte le età.
In occasione dei saggi di fine anno delle scuole di danza, sino al 30 giugno la Forte Arena lancia una promozione speciale dedicata ai più giovanibiglietti scontati del 50% per ragazzi e ragazze fino ai 18 anni. Un’opportunità concreta per avvicinare le nuove generazioni, e in particolare gli allievi delle scuole di danza, alla magia del balletto, trasformando il mese che celebra il loro impegno e la loro passione in un’occasione speciale di incontro con i grandi protagonisti della scena internazionale.
Per il pubblico più giovane si tratta di una rara opportunità: assistere dal vivo a uno spettacolo di altissimo livello artistico e scoprire da vicino la bellezza della grande danza europea contemporanea.
Per raggiungere lo spettacolo sarà inoltre disponibile il servizio bus navetta Cagliari – Forte Arena – Cagliari, pensato per rendere ancora più semplice la partecipazione all’evento.
Info e biglietti disponibili sui canali Box Office Sardegna.
Fino al 30 giugno, con la promozione under 18 al 50%, la grande danza internazionale è ancora più vicina.
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