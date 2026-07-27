Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”: doppio appuntamento con Maria Laura Berlinguer tra Quartu Sant’Elena e Gonnesa

Il Festival Argonautilus 2026 “Naviganti” prosegue il suo viaggio con un doppio appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e alla Sardegna raccontata attraverso la letteratura.

Protagonista delle prossime due serate sarà Maria Laura Berlinguer, che presenterà il suo ultimo romanzo La cena delle anime (HarperCollins), in programma martedì 28 luglio, alle 21.30, presso l’Ex Caserma di via Roma 30, a Quartu Sant’Elena, e mercoledì 29 luglio, sempre alle 21.30, al Parco Urbano S’Olivariu nel comune di Gonnesa.

Con La cena delle anime, Maria Laura Berlinguer firma un romanzo intenso e delicato che affonda le proprie radici nella memoria collettiva dell’Isola. Il titolo richiama l’antica tradizione di “sa chena pro sos mortos”, il pasto simbolicamente offerto ai defunti in occasione della Commemorazione dei Morti, trasformando un rito profondamente identitario in una narrazione capace di parlare di memoria, appartenenza, affetti e riconciliazione.

Tra passato e presente, il romanzo accompagna il lettore in una Sardegna autentica, dove la storia delle persone si intreccia con quella dei luoghi, delle tradizioni e dei legami familiari, dando vita a un racconto in cui il patrimonio culturale dell’Isola diventa elemento vivo della narrazione.

Giornalista, scrittrice e autrice televisiva, Maria Laura Berlinguer coltiva da sempre un rapporto profondo con la Sardegna. La sua scrittura coniuga sensibilità narrativa e attenzione per l’identità culturale, offrendo uno sguardo capace di parlare tanto ai lettori sardi quanto a un pubblico nazionale.

Il doppio incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo con l’autrice e si inserisce nel percorso del Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”, che attraverso libri e autori propone un viaggio tra storie, territori e idee, coinvolgendo diversi comuni del Sulcis Iglesiente e dell’area metropolitana di Cagliari.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.