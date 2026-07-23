Per la maggior parte degli studenti l’anno scolastico termina la prima settimana di giugno, ma per alcuni gli impegni proseguono, tra esami di maturità o recupero dei debiti formativi; altri studenti, invece, quelli che hanno studiato un anno all’estero per il potenziamento della lingua inglese – negli Stati Uniti, in Irlanda, in Nuova Zelanda – al rientro, a luglio, hanno sostenuto con i docenti della propria classe un colloquio d’esame. L’anno all’estero degli studenti è un’esperienza molto importante anche per noi docenti, perché i loro vissuti ci permettono di confrontarci con altri sistemi di istruzione e di valutare le metodologie italiane.

Un anno scolastico si chiude positivamente e già si guarda al successivo. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, le selezioni regionali dei Campionati Italiani di Economia e Finanza sono state vinte dagli studenti dell’IIS “Beccaria-Loi”:

la studentessa Carlotta Virdis, della classe 1ª C Tecnico Commerciale, si è posizionata Prima nella categoria Junior (comprendente gli studenti delle classi 1ª e 2ª);

la studentessa Anastassiya Anedda, della classe 3ª A AFM, (Amministrazione, Finanza e Marketing), si è posizionata Prima nella categoria Senior (comprendente gli studenti delle classi 3ª e 4ª).

Le studentesse che hanno rappresentato la Sardegna, accompagnate dalla prof.ssa di Economia aziendale Nunzia Giuseppina Cimmino, hanno partecipato alla finale nazionale tenutasi il 15 maggio 2026 a Cattolica.

Carlotta Virdis si è qualificata 11esima e Anastassiya Anedda 15esima: ottime posizioni se si considera che entrambe avevano tra i rivali studenti frequentanti la classe successiva alla propria. Le tematiche affrontate quest’anno nella competizione promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) vertevano sui mercati finanziari, la teoria dei giochi, le forme di mercato e le forme di fallimento del mercato.

Preso atto della ottima preparazione delle studentesse e della loro passione per l’Economia, la prof.ssa Nunzia Giuseppina Cimmino, con il consenso della Dirigente Scolastica prof.ssa Giorgia Floris, le ha iscritte anche al Festival Internazionale dell’Economia – Concorso di EconoMia, giunto alla 14esima edizione e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La gara si terrà a Torino dal 22 al 25 ottobre 2026, le scuole iscritte sono 60 e della Sardegna ne partecipano 3. “Giovani idee per il mondo che verrà” quest’anno affronta il tema “Salvare lo stato sociale”. Welfare, contrasto alla povertà, contratti atipici, precarizzazione del mercato del lavoro, riforme, pensioni, crescita economica, competitività: questi sono alcuni degli importanti temi, che ci riguardano tutti, sui quali le nostre giovani dovranno sfidarsi nel prossimo autunno e alle quali porgiamo i nostri migliori auguri.

Simona Pirosu