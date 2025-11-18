18 November, 2025
Eventi

Manager del gusto. A Piscinas la presentazione del corso gratuito promosso da ITS Academy TAGSS

Si terrà nella sala consiliare del comune di Piscinas, in via Regina Margherita 65, venerdì 21 novembre 2025, la presentazione del nuovo percorso formativo “Manager del Gusto” promosso da ITS Academy TAGSS e finanziato dalla Regione Sardegna. L’incontro è dedicato a istituzioni, imprese locali, studenti e tutti gli interessati a conoscere da vicino le opportunità del corso.

Il corso di Manager del Gusto (Tecnico superiore per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio) mira a formare esperti del marketing enogastronomico. È gratuito e in programma nel Sulcis Iglesiente. Ha una durata totale di 2.000 ore (tra didattica frontale e stage in azienda) ed è aperto a 20 diplomati/e di qualsiasi età. Il Gal Sulcis Iglesiente è partner del corso insieme a tante importanti realtà del territorio.

Interverranno:

  • Mariano Cogotti, sindaco di Piscinas
  • Mauro Usai, presidente della provincia del Sulcis Iglesiente
  • Cristoforo Luciano Piras, presidente GAL Sulcis Iglesiente
  • Ottavio Sanna, direttore ITS Academy TAGSS
  • Giorgia Floris, dirigente Istituto Beccaria – E. Loi di Carbonia
  • Ilaria Portas, assessora della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna
  • Rappresentanti delle imprese del territorio

L’incontro si chiuderà alle 19.00 con un aperitivo offerto ai partecipanti.

