La pineta comunale di Villamassargia rigenerata per giovani e anziani

In coincidenza con la Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il comune di Villamassargia presenta a tutte le famiglie la pineta tra via Terraseo e via Salvador Allende, oggetto negli ultimi mesi di alcuni interventi improntati all’inclusività e all’accessibilità che l’hanno restituita alla cittadinanza quale luogo di crescita intergenerazionale.

Giovedì 20 novembre, dalle ore 16.30, l’area verde, munita di nuove attrezzature per l’aggregazione e per svolgere attività sportive, sarà lo scenario di “Giochi senza frontiere” di cui saranno protagonisti figli e genitori. Un pomeriggio che ha in serbo alcune sorprese per l’inaugurazione dello spazio pubblico rinnovato: festa, animatori e un supereroe, creato dal colosso americano Marvel, che sarà testimonial d’eccezione per la gioia dei più piccoli.

Grazie a un finanziamento regionale di circa 40 mila euro che l’Amministrazione ha ottenuto per la gestione e manutenzione dei parchi urbani (L.R. 23 febbraio 2023 n.1), «è stato possibile rifunzionalizzare gli spazi e ottimizzarli, soprattutto per le fasce deboli su cui riponiamo particolare attenzione, ma anche rendere più fluido e sicuro il traffico nelle strade adiacenti e ridurre i consumi di energia elettrica», ha dichiarato la sindaca di Villamassargia Debora Porrà.

Tra gli interventi: l’abbattimento di alcune barriere architettoniche e una nuova segnaletica ambientale con l’installazione di lampioni ad alta efficienza energetica, oltre che l’implementazione di attrezzature per l’esercizio sportivo, l’installazione di giochi inclusivi e altri orientati a favorire l’interazione tra giovani e anziani. «L’entusiasmo da una parte e l’esperienza dall’altra, messe in relazione, non possono che portare crescita», ha osservato Debora Porrà.

«Tale investimento – prosegue la prima cittadina – è il primo passo per creare un polo integrato tra area scolastica e area sportiva: la pineta diventa un nodo centrale di fruizione e socialità e la sua posizione, confinante con le scuole medie, elementari e asilo nido, la rende strategica per tutta la comunità.»

E proprio nelle scuole, domani, mercoledì 19 novembre, prenderanno il via alcune attività didattiche promosse dall’Amministrazione comunale come anteprima della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza per riflettere sui diritti dei minori.