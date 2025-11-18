Rifondazione Comunista con i lavoratori Eurallumina «per la dignità del lavoro»

Le lavoratrici e i lavoratori di Rifondazione Comunista solidarizzano e condividono l’ennesima battaglia per la propria dignità messa in atto dai lavoratori Eurallumina.

«I venti di guerra che imperversano nel cuore dell’Europa, portandosi dietro morte, lasciano anche nella nostra regione l’ombra della desertificazione produttiva a seguito delle sanzioni economiche imposte contro l’economia russa – si legge in una nota -. Nei confronti della RUSAL, proprietaria dell’Euroallumina, non vengono fatte eccezioni in tal senso. Il CSF dovrebbe invece occuparsi della gestione finanziaria di 20 milioni di euro annui per il prosieguo operativo in quanto la RUSAL non ha più erogato i fondi da settembre.»

«Chiediamo con forza che il governo nazionale, anche sotto pressione del governo regionale, si adoperi fin da subito per scongiurare il fallimento, i licenziamenti e rilanciare così la continuità operativa di Eurallumina nell’immediato futuro», conclude la nota.