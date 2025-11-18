Tra comicità e teatro dell’assurdo arriva sul palco del Teatro Maria Carta, a Villaspeciosa, “ROLLING CARAVAGGIO” di QuartaParete

La “Stagione Autunnale Teatro Villaspeciosa 2025” organizzata da Abaco Teatro sotto la direzione artistica di Rosalba Piras prosegue con i suoi appuntamenti domenica 23 novembre alle ore 19,30 con lo spettacolo “ROLLING CARAVAGGIO” prodotto dalla compagnia QuartaParete, scritto e diretto da Stefania Boi e Massimo Carnicella. Sul palco un nutrito cast con Stefania Boi, Massimo Carnicella, Daniele Corda, Valeria Lecca, Alberto Mura, Raffaele Tidu, Tiziana Vecchio e Antonello Zucca.

Parallelamente all’attività teatrale, la “Stagione Autunnale Teatro Villaspeciosa 2025” prosegue inoltre con i laboratori di creatività dedicati a grandi e piccini, con gli spettacoli per le scuole, con il book sharing e con la mostra fotografica “ATTACCATI ALLE RADICI” di Enrico Spanu, allestita nel foyer del Teatro Maria Carta.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa ottobre/dicembre 2025” è organizzata da Abaco Teatro con il patrocinio del comune di Villaspeciosa, sostenuta dal contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.