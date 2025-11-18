18 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSocialeLuttoE’ morto oggi, all’età di 82 anni, Salvatore Figus, ex consigliere e assessore comunale di Carbonia e direttore della Società Umanitaria
Lutto

E’ morto oggi, all’età di 82 anni, Salvatore Figus, ex consigliere e assessore comunale di Carbonia e direttore della Società Umanitaria

0
147Views
E’ morto oggi, all’età di 82 anni, Salvatore Figus (per tutti Tore), ex consigliere e assessore comunale di Carbonia e direttore della Società Umanitaria. Concluse la sua esperienza lavorativa nel 2017 come coordinatore regionale dei Centri di Servizi Culturali della Sardegna. Era nato a Carbonia il 17 novembre 1943. Impegnato per tanti anni in politica, ha militato nelle fila del Partito Comunista Italiano.
Tore Figus è stato consigliere comunale di Carbonia dal 1988 al 1993, segnatamente dal 1988 al 1990 nell’amministrazione guidata dal sindaco Ugo Piano. Dal 1990 al 1993 ha ricoperto l’incarico di assessore comunale del Bilancio nella Giunta del sindaco Antonangelo Casula.
«Oggi la nostra città piange la scomparsa di Tore Figus, ex consigliere e assessore comunale, nonché un punto di riferimento nel panorama culturale regionale, un instancabile promotore e animatore culturale, portatore di valori progressisti e anticipatore di nuove forme, linguaggi e registri audiovisivi. A nome dell’intera Amministrazione Comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, cui mi stringo in un caloroso abbraccio», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu che ha espresso profondo cordoglio unitamente all’intera Amministrazione comunale di Carbonia.  
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Tra comicità e teat

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
Carbonia: interpella
Sport
Il Carbonia ha feste
Enti locali
Nella maggioranza co
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY