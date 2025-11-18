E’ morto oggi, all’età di 82 anni, Salvatore Figus, ex consigliere e assessore comunale di Carbonia e direttore della Società Umanitaria

E’ morto oggi, all’età di 82 anni, Salvatore Figus (per tutti Tore), ex consigliere e assessore comunale di Carbonia e direttore della Società Umanitaria. Concluse la sua esperienza lavorativa nel 2017 come coordinatore regionale dei Centri di Servizi Culturali della Sardegna. Era nato a Carbonia il 17 novembre 1943. Impegnato per tanti anni in politica, ha militato nelle fila del Partito Comunista Italiano.

Tore Figus è stato consigliere comunale di Carbonia dal 1988 al 1993, segnatamente dal 1988 al 1990 nell’amministrazione guidata dal sindaco Ugo Piano. Dal 1990 al 1993 ha ricoperto l’incarico di assessore comunale del Bilancio nella Giunta del sindaco Antonangelo Casula.

«Oggi la nostra città piange la scomparsa di Tore Figus, ex consigliere e assessore comunale, nonché un punto di riferimento nel panorama culturale regionale, un instancabile promotore e animatore culturale, portatore di valori progressisti e anticipatore di nuove forme, linguaggi e registri audiovisivi. A nome dell’intera Amministrazione Comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, cui mi stringo in un caloroso abbraccio», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu che ha espresso profondo cordoglio unitamente all’intera Amministrazione comunale di Carbonia.