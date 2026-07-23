Prosegue a Carloforte la ventesima edizione di Creuza de Mà – Musica per Cinema, il festival ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage. Dopo le prime due giornate di programmazione tra musica e cinema, il programma di venerdì 24 luglio avrà come protagonista Carolina Crescentini, tra le interpreti più amate del cinema e della serialità italiana, ospite di un incontro con il pubblico condotto dalla giornalista Alessandra De Luca.

Attrice dalla spiccata sensibilità musicale e dall’animo rock, Carolina Crescentini ripercorrerà il proprio percorso artistico, che l’ha vista collaborare con alcuni dei principali autori del cinema italiano, da Ferzan Ozpetek a Gabriele Muccino, fino ai Manetti Bros, raccontando in particolare il suo rapporto con la musica e le colonne sonore (ore 20.15, Cineteatro Cavallera). Carolina Crescentini sarà protagonista anche sabato 25 luglio di una masterclass (aperta al pubblico) con le allieve e gli allievi del Progetto Campus.

L’incontro sarà preceduto, alle ore 18.00, dalla proiezione di Gioia mia, esordio nel lungometraggio di Margherita Spampinato, con le musiche di Alice Zecchinelli, già protagonista del progetto Campus. Il film, tra i titoli italiani più apprezzati della stagione, è stato premiato ai David di Donatello per il miglior esordio e la migliore attrice protagonista.

A seguire sarà presentato Su Maistu, il nuovo documentario di Gianfranco Cabiddu, dedicato a Luigi Lai, novantatreenne considerato il massimo interprete vivente delle launeddas. Il film, vincitore del Premio Bif&st 2026 “Per il Cinema Italiano”, racconta la figura del grande musicista sardo e il valore di una tradizione capace ancora oggi di parlare al presente.

A chiudere la giornata (ore 23.00, Giardino di Note) il nuovo appuntamento di Round Midnight con il concerto di Ginevra Nervi, artista tra le più originali della scena elettronica italiana. Attraverso voce, live electronics, field recordings e improvvisazione, Ginevra Nervi darà vita a un’esperienza sonora immersiva in cui natura, tecnologia e paesaggio acustico dialogano in perfetta sintonia con lo spirito di Creuza de Mà.

Proseguono anche gli appuntamenti di Creuza Campus, il percorso di alta formazione che rappresenta uno dei pilastri del festival, nato dalla collaborazione tra Creuza de Mà e il Centro Sperimentale di Cinematografia, sostenuto dalla Regione Sardegna tramite la Fondazione Sardegna Film Commission. L’incontro, aperto anche agli studenti sardi e al pubblico, vedrà la partecipazione della compositrice Ginevra Nervi, del compositore Fabio Massimo Capogrosso (in collegamento), della produttrice Francesca Cima e del docente Max Viale, in un confronto dedicato al lavoro creativo tra musica, regia, montaggio e suono (ore 10.30, ExMè).