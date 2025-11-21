22 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloIl Quintetto Spiritus e Luigi Lai protagonisti il 23 novembre a Sestu
Spettacolo

Il Quintetto Spiritus e Luigi Lai protagonisti il 23 novembre a Sestu

0
336Views

Domenica 23 novembre 2025, alle 18.45, presso la Chiesa San Giorgio Martire di Sestu l’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas presenta il concerto “L’anima dei fiati in musica”, realizzato pure in concomitanza con l’undicesima edizione della manifestazione “Attobius, Festas e Traditzionis” (organizzata dall’Associazione Culturale TAM TAM in occasione delle celebrazioni dedicate a Santa Cecilia, patrona dei musicisti).

Il concerto sarà tenuto dal quintetto “Spiritus”, composto dalle prime parti dell’Orchestra dell’Ente Lirico di Cagliari: Lisa De Renzio (Flauto), Francesca Viero (Oboe), Pasquale Iriu (Clarinetto), Lorenzo Panebianco (Corno) e dalla giovane talentuosa Sonia Vargiu (Fagotto). La formazione offrirà un repertorio che spazierà tra composizioni di Mozart, Haydn, Verdi, Ibert e Puddu Petretto, creando un affascinante dialogo tra le sonorità classiche europee e le tradizioni musicali dell’Isola. Ospite d’eccezione sarà il Maestro Luigi Lai, leggenda vivente delle Launeddas. Il concerto dedicato a Santa Cecilia proporrà un percorso musicale articolato e suggestivo. L’apertura sarà affidata all’Ouverture de Il flauto magico di W.A. Mozart, scelta per introdurre il pubblico con un carattere brillante e immediatamente riconoscibile. Seguirà il Divertimento di F.J. Haydn, che offrirà un momento di equilibrio classico e di eleganza formale.

Il programma entrerà poi nel repertorio legato alla tradizione sarda con Is Launeddas di Puddu/Petretto e Sant’Efis di L. Lai e I. Perra, brani che porteranno in sala atmosfere identitarie e sonorità radicate nella cultura locale. Si passerà poi alla dimensione sinfonica con la Sinfonia dal Nabucco di G. Verdi. La serata si concluderà con le Trois pièces brèves di Jacques Ibert, tre movimenti vivaci e ricchi di colori timbrici, che chiuderanno il concerto con brillantezza.

La presenza del maestro Luigi Lai rappresenta un momento di grande importanza, poiché permette un’interazione di altissimo livello tra la musica colta e la tradizione sarda, in particolare attraverso l’arte delle launeddas, uno degli strumenti più rappresentativi dell’identità musicale dell’Isola.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Questa sera il Muse
Assemblea lavoratori

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Spettacolo
Martedì 19 agosto,
Spettacolo
L’anima dei fiati
Feste
Straordinaria partec
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY