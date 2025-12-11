Gran finale per il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera al Teatro Electra di Iglesias

Si avvia alla conclusione il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera, che è stato protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 16 novembre al 21 dicembre. La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, ha proposto sette indimenticabili concerti domenicali dedicati alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale, conducendo il pubblico in un viaggio tra le opere più amate della musica classica e non solo.

La rassegna si concluderà in bellezza con l’ultima serata, domenica 21 dicembre, in compagnia dell’Orchestra Anton Stadler e i solisti Maria Solozobova al violino, Claudio Mansutti al clarinetto, Ramon Bassal al violoncello, sotto la direzione del Maestro Oliver Weder nel “Concerto sotto l’albero con solisti e orchestra”, con musiche che spazieranno da Rossini, Carl Maria von Weber, Pablo de Sarasate, Camille Saint-Saëns e F.J. Haydn.

A conclusione della XXVII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera si terrà una degustazione dei vini offerti dalla Cantina Aru di Iglesias, storico partner dell’associazione Anton Stadler, offrendo un momento di convivialità e scambio degli auguri in vista del Natale e della fine dell’anno.

Cala il sipario anche sulla sezione “Il Festival incontra…”, inserita all’interno della rassegna cameristica. Infatti, gli ultimi appuntamenti sono in programma il 13/14 e 20 dicembre.

Sempre al Teatro Electra, sabato 13 e domenica 14 dicembre alle 19 si terrà il concerto “Banda G. Verdi, un secolo e mezzo di musica e…atrus annus” che vedrà protagonista l’Orchestra di fiati G.Verdi di Iglesias per le celebrazioni dei 150 anni di storia del Circolo Musicale G. Verdi.

Il Festival incontra… si chiuderà il 20 dicembre alle ore 20, presso la Chiesa di San Francesco, di Iglesias, con il concerto “Natale in Polifonia”, con la partecipazione della corale Caterina Cittadini, diretta dal M° Mariano Garau e del coro Concordia Villa Ecclesiae, diretto dal M° Paolo Autelitano.