Lettera aperta della consigliera Daniela Garau all’amministrazione comunale di Carbonia a seguito del rinvio della manifestazione per la Sanità prevista a Carbonia per il giorno 15 dicembre

Ho appreso con profondo rammarico e forte disappunto la decisione di rinviare tale iniziativa, motivata dal fatto che ci sarebbe stata una richiesta formulata in tal senso dalle organizzazioni sindacali e dal “mondo della scuola” e da testuali ragioni: «Cambiamenti rilevanti nel quadro regionale legato alla riorganizzazione della sanità (…) una partecipazione più ampia e consapevole e un quadro istituzionale più chiaro».

Mi esimo da qualunque considerazione in merito al fatto che il “mondo della scuola” possa aver chiesto di “programmare la mobilitazione dopo il periodo natalizio” perché non conosco il contesto di riferimento, ossia se vi sia stata una richiesta formale di partecipazione dell’amministrazione comunale, questo, infatti, mi spingerebbe ad affrontare tematiche (ruolo e responsabilità della scuola, partecipazione di minori d’età rct.) che esulano dal nucleo delle riflessioni di questo mio comunicato che è, a tutt’ora, prevalente.

Ad ogni buon conto.

Ritengo che le motivazioni non solo siano ingiustificate, ma rappresentino un preoccupante segnale di sottovalutazione della volontà popolare e della gravità della situazione sanitaria locale.

Il diritto di manifestare non è soggetto a un “quorum”.

La democrazia non si misura dal numero di partecipanti.

Il diritto di manifestare il proprio dissenso e di esprimere le proprie preoccupazioni per i servizi essenziali non può essere subordinato a un calcolo probabilistico sulla partecipazione.

Ogni singola voce che intende unirsi alla protesta è importante e merita di essere ascoltata.

La valutazione anticipata dell’amministrazione comunale suona come un disincentivo, o peggio, un tentativo di minimizzare l’importanza di una battaglia cruciale per la nostra comunità, anche se fosse di un solo cittadino.

I cittadini non chiedono un favore, ma rivendicano un diritto costituzionale (art. 32), e la libertà di espressione non può essere revocata in base alle previsioni di affluenza.

Il contesto istituzionale poco chiaro e «gli intervenuti cambiamenti rilevanti nella riorganizzazione della sanità» non può bloccare la tutela dei diritti e non essere causa di rinvio di una manifestazione che già si sarebbe dovuta fare tanti mesi fa.

Ribadisco tanti mesi fa. Tutto ciò è inaccettabile.

Le difficoltà e le frizioni tra i diversi livelli di governo ( Regione, Assessorati/Dirigenza Ares ect.) sono la norma in un sistema complesso, ma non possono e non devono mai rappresentare un alibi per sospendere l’azione di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Al contrario, è proprio nei momenti di maggiore incertezza istituzionale che la protesta popolare e la voce delle amministrazioni comunali e, soprattutto, dei sindacati, dovrebbero farsi più forti e chiare, fungendo da pungolo e richiamo all’azione per tutti gli enti competenti.

Il ruolo rivestito da questi organi impone di essere garanti della salute e del benessere dei nostri concittadini, agendo in loro difesa, anche e soprattutto quando il quadro istituzionale è instabile.

Il rinvio di una manifestazione sulla sanità – un tema di vitale importanza e urgenza – non fa che aumentare il senso di frustrazione e abbandono nella popolazione.

La salute non ammette rinvii, e i cittadini si aspettano che ognuno di noi sia in prima linea nella battaglia per garantire il miglior servizio possibile, senza aspettare condizioni istituzionali perfette o l’affluenza di massa.

Mi dissocio fermamente e convintamente da questa decisione e continuerò a rivendicare come priorità, ciò che probabilmente non è per altri.

Daniela Garau

Consigliera del comune di Carbonia del gruppo Fratelli d’Italia